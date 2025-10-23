Sẽ có thêm sàn giao dịch mới cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Sàn giao dịch chứng khoán dành riêng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đang được Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng với cơ chế, tiêu chí niêm yết sẽ được điều chỉnh phù hợp với đặc thù nhóm này.

Chia sẻ tại sự kiện Đối thoại với chủ đề “Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi” ngày 23/10, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng một sàn giao dịch riêng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Xây dựng sàn giao dịch mới cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chi tiết thêm về các điều kiện lên sàn, ông Hải cho biết sàn giao dịch mới cũng sẽ được thiết kế theo hai bảng gồm bảng danh cho công ty đăng ký giao dịch và bảng cho doanh nghiệp niêm yết. Các điều kiện điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thay vì áp dụng các tiêu chí truyền thống như có lãi liên tục trong hai năm gần nhất.

“Thay vì quy định bắt buộc doanh nghiệp phải có lãi, điều kiện tham gia sàn giao dịch danh cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có thể xem xét các tiêu chí khác như doanh thu, số lượng người dùng hay giá trị sản phẩm. Điều này phù hợp hơn với đặc thù phát triển của nhóm doanh nghiệp này" - ông Hải cho hay.

Sự kiện Đối thoại “Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi” ngày 23/10

Theo ông Nguyễn Bá Diệp - đồng sáng lập MoMo - một trong những “kỳ lân” fintech của Việt Nam, cũng từng bày tỏ mong muốn Chính phủ sớm triển khai mô hình cho công ty công nghệ có thể huy động vốn từ xã hội để đầu tư và phát triển.

Trước đó, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ban hành giữa năm 2025 đã chính thức mở đường khi có điều khoản về thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Cơ sở pháp lý cho sàn chuyên biệt này đã được đề cập trong Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, mở ra hành lang pháp lý cho việc hình thành thị trường chứng khoán chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Từ phía doanh nghiệp, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 tổ chức tháng trước, ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo - một trong những “kỳ lân” fintech của Việt Nam, từng bày tỏ mong muốn Việt Nam cần sớm có cơ chế giúp các công ty công nghệ có thể huy động vốn xã hội để mở rộng đầu tư và phát triển, thay vì phụ thuộc vào nhà đầu tư mạo hiểm.

Đồng tình với việc giảm bớt các tiêu chí niêm yết cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, ông Nguyễn Đức Thông, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán SSI cho rằng nếu yêu cầu các công ty công nghệ phải có lãi hai năm liền, thế giới sẽ khó xuất hiện những tên tuổi lớn như Tencent hay Alibaba. Giai đoạn bắt đầu startup là lúc doanh nghiệp cần vốn nhất. Cơ chế linh hoạt hơn sẽ giúp các công ty tiếp cận vốn.

Tuy nhiên, theo ông Thông, việc “nới lỏng” cũng cần được đặt trong khuôn khổ quản lý rủi ro hợp lý. Từ góc nhìn nhà đầu tư, không thể hạ điều kiện niêm yết quá nhiều và có thể đưa mô hình này vào sandbox hoặc trung tâm tài chính, nơi các quy định có thể được thử nghiệm và điều chỉnh linh hoạt hơn.

Cơ hội từ dòng vốn IPO quốc tế

Đánh giá về thị trường IPO hiện tại, ông Phạm Lưu Hưng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI nhận định, thị trường Việt Nam trong năm 2025 dù có dấu hiệu sôi động trở lại nhưng vẫn còn khoảng cách so với nhiều nước trong khu vực.

Theo ông Hưng, giai đoạn IPO sôi động nhất tại thị trường Việt Nam là năm 2016 - 2017. Thị trường Việt Nam đang kỳ vọng có thể quay lại nhịp này nhưnhg nếu so với các quốc gia ASEAN khác thì quy mô vẫn chưa cao.

Thị trường IPO tại một số nước ASEAN- Nguồn: Bloomberg, SSI Research

Theo ông Hưng, khả năng đáp ứng nhu cầu IPO của thị trường thế giới hiện nay là khá thuận lợi. Tại thị trường Hồng Kông, mỗi ngày có 5 - 7 doanh nghiệp IPO. Các nhà đầu tư quốc tế đã quen với quy trình này và sẵn sàng giải ngân nếu doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đúng chuẩn mực quốc tế”.

Việc bán vốn, cổ phần hóa và niêm yết doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn hiện nay nhờ vây khả thi hơn, nhất là khi Việt Nam đang mở rộng cửa thu hút dòng vốn mới sau khi được nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, vẫn có những thách thức nằm ở cơ cấu ngành nghề. Trên thị trường quốc tế, dòng tiền IPO đang hướng nhiều hơn vào các ngành tiêu dùng và công nghệ số. Trong khi đó, các tổ chức tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn tại thị trường Việt Nam. Dù vậy, ông Hưng kỳ vọng các thương vụ IPO lớn của các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhóm F&B như Chăn nuôi CP, Highland.. sẽ thu hút tốt hơn dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.