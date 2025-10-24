Thuế TP. Hải Phòng đối thoại trực tuyến về chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai thuế

(TBTCO) - Ngày 24/10, Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với Cổng Thông tin điện tử TP. Hải Phòng tổ chức Chương trình Đối thoại trực tuyến (livestream) giải đáp cho cá nhân, hộ kinh doanh về chủ đề "Chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai thuế và triển khai hóa đơn điện tử".

Theo Thuế TP. Hải Phòng, đây là hoạt động tuyên truyền trọng điểm, nhằm cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” được phê duyệt tại Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng và lãnh đạo các phòng chuyên môn đã tập trung giải đáp các nội dung chính: Chủ trương chuyển đổi, phổ biến rõ lộ trình và mục tiêu của việc chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai, tự khai, tự nộp thuế đối với hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2026. Việc chuyển đổi này nhằm thiết lập một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và hiện đại hơn giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: CTV.

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giải đáp chi tiết về đối tượng bắt buộc và đối tượng khuyến khích sử dụng. Theo đó, các hộ kinh doanh nộp thuế khoán có mức doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên (với các ngành nghề theo quy định) thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Về chi phí và kỹ thuật chuyển đổi, cơ quan thuế cam kết sẽ đồng hành, làm việc với các nhà cung cấp giải pháp để có phương án hỗ trợ chi phí khởi tạo và vận hành trong giai đoạn đầu, cung cấp phần mềm, thiết bị và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chủ động tham gia.