Thuế TP. Hải Phòng tuyên dương 101 doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế

(TBTCO) - Chiều 10/10, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức "Hội nghị tuyên dương người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2024". Tại hội nghị, 101 doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh tiêu biểu được trao tặng Giấy khen.

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng nhấn mạnh, ngành Thuế Việt Nam nói chung và Thuế TP. Hải Phòng nói riêng luôn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị là hoạt động nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp của người nộp thuế trên địa bàn TP. Hải Phòng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế năm vừa qua đã gặp nhiều khó khăn, người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và biến động của kinh tế thế giới. Thuế TP. Hải Phòng đã trao tặng Giấy khen cho 101 doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh tiêu biểu chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024 trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, ông Trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh đã luôn đồng hành, chung tay cùng ngành Thuế thành phố trong việc xây dựng một môi trường thuế công bằng, minh bạch và hiệu quả. Thuế TP. Hải Phòng luôn xác định “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ” và xây dựng hình ảnh về ngành Thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Đại diện người nộp thuế phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Thuế TP. Hải Phòng khẳng định, đơn vị luôn xác định người nộp thuế là đối tác, là người bạn đồng hành tin cậy. Ngành Thuế thành phố cam kết nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh phát triển bền vững.

Thuế TP. Hải Phòng tin tưởng rằng, người nộp thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Thuế, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ban Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng tặng hoa và Giấy khen cho người nộp thuế: