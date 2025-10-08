Thuế TP. Hải Phòng đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

(TBTCO) - Thực hiện Kế hoạch của Thuế TP. Hải Phòng về “Tháng cao điểm đồng hành hỗ trợ người nộp thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và sử dụng ứng dụng eTax Mobile”, ngày 7/10/2025, Tổ công tác Thuế thành phố đã có buổi làm việc, hỗ trợ trực tiếp tại Thuế cơ sở 2 TP. Hải Phòng.

Theo Thuế TP. Hải Phòng, hoạt động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội về cải cách chính sách thuế, tiến tới xóa bỏ thuế khoán và lệ phí môn bài từ năm 2026, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CTV.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác phối hợp cùng các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử như Viettel, Misa, Sapo để hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh đăng ký, cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng như ứng dụng eTax Mobile trong việc tra cứu nghĩa vụ và nộp thuế điện tử.

Cùng với đó, công chức Thuế cơ sở 2 đã trực tiếp cùng Tổ công tác đến từng địa điểm kinh doanh, chợ, cửa hàng, cơ sở sản xuất để tuyên truyền, hướng dẫn, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các hộ có chủ hộ lớn tuổi hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tại địa điểm kinh doanh.

Ngay trong ngày đầu triển khai, Tổ công tác đã hỗ trợ trực tiếp các hộ kinh doanh thao tác thành công xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đồng thời các nhà cung cấp giải pháp cũng đã có kết quả triển khai cụ thể với các hộ kinh doanh.