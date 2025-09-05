Thuế TP. Hải Phòng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao

(TBTCO) - Ngày 4/9, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025). Đến dự buổi lễ, có Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành; Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo UBND, HĐND, các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố…

Được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Trưởng Thuế TP. Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường cho hay, trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Thuế TP. Hải Phòng đã đi qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng cũng rất vẻ vang và tự hào.

Luôn khắc ghi lời căn dặn của Người mở đường, sáng lập Nhà nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thu thuế phải thu được lòng dân”, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Thuế Thành phố đã bền bỉ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng TP. Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại, khẳng định vị thế quan trọng của ngành Thuế trong sự phát triển chung.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho tập thể Thuế TP. Hải Phòng do có thành tích xuất sắc trong công tác thuế.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thuế TP. Hải Phòng đã có sự trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế, xây dựng và phát triển thành phố ngày một văn minh, hiện đại. Với các thành tích đã đạt được của Cục Thuế TP. Hải Phòng, Cục Thuế Hải Dương trước đây; nay là Thuế TP. Hải Phòng đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Trường cho rằng, để có được những thành tựu nêu trên, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; của Bộ Tài chính, Cục Thuế; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành; các đơn vị thuộc Cục Thuế; sự đồng hành, chia sẻ của người dân, của cộng đồng doanh nghiệp; và đặc biệt là sự nỗ lực, cống hiến không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động Thuế TP. Hải Phòng qua các thời kỳ đã đặt nền móng vững chắc, tạo nên bản sắc, truyền thống và tinh thần của ngành Thuế hôm nay.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc Thuế TP. Hải Phòng.

Đứng thứ 3 cả nước về thu ngân sách nội địa

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, công chức Thuế TP. Hải Phòng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố và đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành Thuế cả nước.

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, trong thành tựu chung của toàn ngành Thuế Việt Nam, Thuế TP. Hải Phòng đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Được thành lập từ năm 1990 trên cơ sở hợp nhất các phòng, đơn vị có chức năng quản lý thu thuế thành lập Cục Thuế TP. Hải Phòng (phòng thu quốc doanh, thuế công thương nghiệp và thuế nông nghiệp thuộc Sở Tài chính…) để bảo đảm quản lý thuế tập trung, đến nay, qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Thuế TP. Hải Phòng đã phát triển lớn mạnh, là một trong những đơn vị đứng thứ 3 cả nước về thu ngân sách nội địa.

Để phấn đấu hiện thực hóa những mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Thuế đề nghị Thuế TP. Hải Phòng tập trung toàn bộ nguồn lực thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, quản lý chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn; tăng cường, đẩy mạnh công tác chống thất thu, gian lận thuế đảm bảo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - sản xuất, an sinh xã hội;

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành ghi nhận các tập thể, cá nhân xuất sắc thuộc Thuế TP. Hải Phòng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Mai Xuân Thành, Trưởng Thuế TP Hải Phòng Nguyễn Tiến Trường khẳng định, Thuế TP. Hải Phòng cam kết sẽ cùng với ngành Thuế cả nước sẽ kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết liệt hành động, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của đất nước.

Hai là, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng văn bản pháp luật và hoàn thiện thể chế chính sách từ những căn cứ thực tiễn của quy trình quản lý; chủ động tuyên truyền và phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đảm bảo triển khai đồng bộ, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng;

Ba là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế, chuyển đổi mạnh mẽ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo đánh giá hiệu quả phục vụ, góp phần xây dựng nền hành chính thuế chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại;

Bốn là, quan tâm, phát triển đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao, đạo đức trong sáng, tác phong chuyên nghiệp.

“80 năm - một chặng đường vẻ vang nhưng đây mới điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống lịch sử hào hùng, với bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và khát vọng đổi mới, ngành Thuế Việt Nam nói chung và Thuế TP. Hải Phòng nói riêng sẽ tiếp tục vững bước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh./.