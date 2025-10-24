Thủy điện Gia Lai hướng tới niêm yết HOSE, kết quả kinh doanh 9 tháng tăng trưởng ổn định

(TBTCO) - Thủy điện Gia Lai đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển sàn sang HOSE, mở ra giai đoạn phát triển mới khi doanh nghiệp củng cố nội lực, tăng trưởng lợi nhuận và thu hẹp đòn bẩy tài chính.

Công ty CP Thủy điện Gia Lai (mã Ck: GHC) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/11/2025 và quá trình lấy ý kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 26/11/2025. Nội dung được xin ý kiến là thông qua phương án chuyển giao dịch cổ phiếu từ sàn UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), bước đi được đánh giá là quan trọng, nhằm nâng cao tính minh bạch, thanh khoản và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Kết quả kinh doanh quý III của Thuỷ điện Gia Lai.

Thủy điện Gia Lai là công ty con của Công ty CP Điện Gia Lai (mã Ck: GEG), thành viên thuộc Tập đoàn TTC. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 476 tỷ đồng, trụ sở đặt tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hoạt động chính của GHC là sản xuất và kinh doanh điện năng, trong đó hiện đang vận hành 2 nhà máy thủy điện với tổng công suất 28,2 MW cùng 4 nhà máy điện mặt trời có tổng công suất 51,6 MWp. Sự kết hợp giữa thủy điện truyền thống và năng lượng tái tạo giúp cơ cấu doanh thu của GHC duy trì ổn định, đồng thời hưởng lợi từ xu hướng phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2025 cho thấy Thủy điện Gia Lai ghi nhận doanh thu hơn 91 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 18% do doanh thu tài chính sụt giảm mạnh. Trong kỳ, doanh thu tài chính chỉ đạt gần 5 tỷ đồng, giảm tới 70% so với cùng kỳ, khiến biên lợi nhuận chung thu hẹp dù hoạt động sản xuất điện duy trì tích cực.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, công ty đạt doanh thu 236 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, tăng 10% nhờ đóng góp đáng kể của mảng doanh thu tài chính – chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng, cổ tức và lợi nhuận được chia, đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái. Kết quả này cho thấy chiến lược quản lý dòng tiền hiệu quả đã góp phần ổn định kết quả kinh doanh trong bối cảnh ngành điện vẫn chịu áp lực chi phí vận hành và giá đầu ra chưa thực sự linh hoạt.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, tổng tài sản của công ty đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tương đương tiền đạt hơn 127 tỷ đồng, phản ánh năng lực thanh khoản tốt; khoản phải thu cho vay ngắn hạn ở mức 230 tỷ đồng; đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết đạt 420 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ở mức gần 400 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay dài hạn hơn 319 tỷ đồng. Việc giảm đòn bẩy tài chính giúp công tya duy trì sức khỏe tài chính ổn định, tăng khả năng tự chủ trong đầu tư và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chuyển sàn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GHC hiện giao dịch quanh mức 29.000 đồng/cổ phiếu, tiệm cận vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết trên UPCoM. Kế hoạch chuyển sàn sang HOSE nếu được cổ đông thông qua được giới đầu tư kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho thanh khoản và định giá cổ phiếu, đồng thời khẳng định vị thế của Thủy điện Gia Lai trong nhóm doanh nghiệp năng lượng sạch niêm yết.