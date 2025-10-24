Dự án hơn 200 héc - ta tại Mê Linh của Sun Group duyệt quy hoạch 1/500

(TBTCO) - UBND xã Quang Minh (TP Hà Nội) vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh của Sun Group.

Phối cảnh dự án

Theo quyết định, khu đô thị thuộc đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1 thuộc huyện Mê Linh cũ. Khu đô thị có phía Đông và Nam giáp đất dân cư, nông nghiệp hiện hữu; phía Tây giáp trung tâm hành chính xã và đường 48m; phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

Đồ án hướng tới xây dựng khu đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đồng bộ, đồng thời cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Dự án có tổng diện tích hơn 200 héc - ta. Trong đó, cơ cấu sử dụng đất khu đô thị gồm: Đất nhà ở 58,21ha; đất công trình hạ tầng xã hội 63,2ha; đất đường giao thông 66,59ha…

Đáng chú ý, khu đô thị bố trí khoảng 18ha đất phát triển nhà ở xã hội, gồm có 13 ô đất nhà ở xã hội và một ô đất nhà chung cư hỗn hợp có phần nhà ở xã hội.

Không gian kiến trúc toàn khu được tổ chức theo mô hình kết hợp công trình thấp tầng, trung tầng và cao tầng. Các tòa nhà cao tầng (25–30 tầng) bố trí dọc trục đường Mê Linh và đường Vành đai 3.5. Đồ án cũng định hướng phát triển công viên lễ hội, phố đi bộ, cùng các khu cây xanh, thể thao, trường học, y tế và văn hóa.

Về hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị được kết nối với đường Vành đai 3.5, Quốc lộ 2 và tuyến metro số 7, số 9; có hai trạm trung chuyển đa phương thức, hệ thống thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và rác thải được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị thông minh.

UBND xã Quang Minh giao Phòng Kinh tế chủ trì công bố công khai đồ án, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quản lý đất đai, nghĩa vụ tài chính và triển khai xây dựng đúng quy hoạch.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Công TNHH đầu tư Tập đoàn Mặt trời (thành viên Sun Group) là đơn vị trúng thầu khu đô thị cao cấp Mê Linh. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, quy mô dân số 21.000 người.

Đại diện Sun Group cho biết 65% quỹ đất tại dự án dành cho cảnh quan, trung tâm triển lãm, bảo tàng hoa. Chủ đầu tư sẽ dành khoảng 70 ha cho diện tích đất ở đô thị để phát triển các sản phẩm như nhà liền kề, biệt thự, chung cư cao tầng. Cùng với đó, khu đô thị cũng có các công trình trường mầm non, tiểu học và THCS; phòng khám đa khoa, sân tập thể dục thể thao, chợ nông sản.