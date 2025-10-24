ICEF 2025: Định hình lại giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa

(TBTCO) - Từ ngày 23/10 đến 25/10/2025, tại Quảng Ninh, Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Tài chính) phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế Khoa học Giáo dục và Giảng dạy Ngoại ngữ (ICEF 2025).

Hội thảo có sự tham dự của các học giả, nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo dục đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Đức, Canada, Hàn Quốc… tạo nên một diễn đàn học thuật giàu ý nghĩa, nơi các xu hướng mới của giáo dục toàn cầu được thảo luận sâu sắc trong không khí cởi mở, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

PGS.TS Lê Hiếu Học, Trưởng khoa Khoa học - Công nghệ Giáo dục - Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu khai mạc. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Lê Hiếu Học, Trưởng khoa Khoa học - Công nghệ Giáo dục - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo chia sẻ, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) đã định hình lại cách sống, làm việc và học tập.

Bên cạnh đó, công nghệ cũng phá tan khoảng cách, rào cản địa lý, tạo điều kiện cho sự dịch chuyển lớn hơn của người học và các nhà giáo dục. Do đó, người dạy, người học luôn phải cập nhật, nghiên cứu các cách tiếp cận mới để hòa nhập văn hóa, hợp tác xuyên biên giới và học tập suốt đời.

Trong bối cảnh này, ICEF 2025 lựa chọn chủ đề “Tái định hình Giáo dục: Giáo dục hòa nhập, Giáo dục hợp tác và Học tập suốt đời trong một Thế giới toàn cầu hóa".

Chủ đề này phản ánh tầm nhìn chung là tạo ra các hệ sinh thái học tập hòa nhập, hợp tác và sẵn sàng cho tương lai - nơi mọi người học đều có cơ hội tiếp cận các cơ hội giáo dục có ý nghĩa, bất kể xuất thân, và là nơi đổi mới phục vụ cho sự công bằng và quyền công dân toàn cầu.

Các học giả, nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo dục quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: Trung Kiên

ICEF 2025 cũng sẽ diễn ra các phiên phân ban: Phương pháp sư phạm và giáo dục hòa nhập cho người học yếu thế; Chuyển đổi số và tích hợp AI trong giáo dục; Học tập suốt đời trong một thế giới kết nối; Phát triển chương trình giảng dạy và năng lực toàn cầu và Giáo dục ngoại ngữ trong môi trường đa văn hóa.

Chia sẻ tại hội thảo, GS Steffen Kersten, Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, (CHLB Đức) cho rằng, hiện nay nhu cầu sản xuất, cơ cấu sản xuất thay đổi trong thời đại công nghệ số, đòi hỏi sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp để đáp ứng được đòi hỏi vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Các nhà máy, doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao, không còn sử dụng thuần túy lao động phổ thông. Do đó, ngoài việc được học tập kiến thức từ nhà trường (đào tạo chính quy), người lao động sẽ cần phải học tập suốt đời, liên tục cập nhật các công nghệ mới để áp dụng vào công việc của mình.

TS. Nguyễn Thế Hùng – Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đã có nhiều chia sẻ và đóng góp ý kiến quý báu về khía cạnh ảnh hưởng của chính sách đến giáo dục và những kết quả nghiên cứu của ông về chủ đề Phát triển nguồn nhân lực số để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế số trong bối cảnh hiện nay﻿.

TS Lizana Oberholzer - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Chuyên môn quốc tế (IPDA) cho rằng, nhiều người hiện nay đang làm việc với tư duy truyền thống, luôn chọn lối đi an toàn cho bản thân, thậm chí chưa làm đã lo thất bại.

Bà cho rằng, trong môi trường làm việc hiện đại hiện nay, bản thân mỗi người phải xác định nhu cầu học tập là suốt đời; không ngừng cập nhật kiến thức, công nghệ thậm chí tham gia các khoá học, lớp học ngắn hạn để phát triển chuyên môn đồng thời học cách phối hợp chuyên nghiệp và luôn hướng tới việc tạo ra thay đổi để tạo sự hứng thú trong công việc.

PGĐ Nguyễn Thế Hùng (đứng thứ 5, bên trái qua) tặng kỷ niệm chương cho các diễn giả chính tại Hội thảo.

Trong chiều ngày 24/10, hội nghị tiếp tục với nhiều phiên trình bày song song cả hai hình thức thuyết trình và poster về AI trong giáo dục, sức khỏe tinh thần sinh viên, hợp tác quốc tế và giáo dục bao trùm. Đặc biệt trong phiên song song có 2 bài trình bày của của TS. Tống Hưng Tâm và ThS. Nguyễn Thanh Hà đến từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Tài chính.