Dòng vốn ETF tái định vị trước kỳ cơ cấu danh mục quý IV/2025

(TBTCO) - Thị trường ETF bước vào kỳ cơ cấu quý IV/2025 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Rổ VNDiamond được điều chỉnh theo hướng gia tăng tỷ trọng CTD, loại VIB, còn VNFIN Lead duy trì ổn định danh mục.

Theo báo cáo mới nhất của SSI Research về hoạt động các quỹ ETF, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý IV/2025. Theo lịch trình, các bộ chỉ số mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/11/2025, trong khi các quỹ ETF mô phỏng theo chỉ số này dự kiến hoàn tất cơ cấu danh mục vào ngày 31/10/2025. Dựa trên dữ liệu chốt ngày 21/10/2025, SSI Research đưa ra dự báo cụ thể về thay đổi danh mục của hai chỉ số quan trọng là VNDiamond và VNFIN Lead.

Với chỉ số VNDiamond, kỳ rà soát này ghi nhận một số điều chỉnh đáng chú ý. Cổ phiếu CTD tiếp tục được giữ trong danh mục, nhưng theo quy tắc mới của chỉ số VNDiamond 3.0, cổ phiếu này được nâng giới hạn tỷ trọng tối đa (%wS) lên 100%, cao hơn mức 50% ở kỳ trước. Điều chỉnh này sẽ giúp CTD gia tăng đáng kể tỷ trọng trong danh mục.

Ngược lại, cổ phiếu VIB bị loại khỏi rổ, đưa tổng số cổ phiếu trong danh mục còn 18 mã, chia đều giữa hai nhóm: 9 cổ phiếu ngân hàng và 9 cổ phiếu phi ngân hàng. Nhóm ngân hàng vẫn bị giới hạn tỷ trọng tối đa ở mức 40% nhằm đảm bảo cân bằng cơ cấu ngành.

Hoạt động tái cơ cấu danh mục của các ETF mô phỏng VNDiamond được SSI Research ước tính dựa trên giá cổ phiếu ngày 21/10 cho thấy quy mô giao dịch đáng kể. Ở chiều mua vào, FPT dẫn đầu với khoảng 6,5 triệu cổ phiếu, tiếp theo là ACB với 4,9 triệu và NLG với 2 triệu cổ phiếu.

Tính theo số phiên giao dịch ước tính, CTD được mua tương đương 1,31 phiên, PNJ khoảng 1 phiên và BMP gần 1,6 phiên. Ở chiều ngược lại, áp lực bán mạnh nhất tập trung tại nhóm ngân hàng, với MBB khoảng 5,6 triệu cổ phiếu, TPB và TCB cùng ở mức 5 triệu cổ phiếu. Tính theo số phiên, GMD là cổ phiếu bị bán ròng tương đương 1,25 phiên giao dịch.

Trên thị trường hiện có 6 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu, gồm DCVFMVN Diamond ETF, MAFM VNDiamond ETF, BVFVN Diamond ETF, KIM Growth Diamond ETF, ABF VNDiamond ETF và quỹ mới niêm yết VFCVN Diamond ETF. Tính đến ngày 21/10/2025, tổng tài sản ròng (AUM) của nhóm quỹ này đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, trong đó DCVFMVN Diamond ETF chiếm phần lớn với quy mô 13.400 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, AUM của quỹ này tăng 6,2%, trong khi số lượng chứng chỉ quỹ giảm 7,2% xuống còn 349 triệu đơn vị, phản ánh dòng vốn rút ròng khoảng 887 tỷ đồng. Dù vậy, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ (NAV/CCQ) vẫn tăng 14,5%, cho thấy hiệu quả đầu tư tích cực.

Đối với chỉ số VNFIN Lead, kỳ rà soát quý IV/2025 không có thay đổi về danh mục thành phần mà chỉ điều chỉnh tỷ trọng giữa các cổ phiếu hiện hữu. Dựa trên ước tính của SSI Research, nhóm cổ phiếu được mua vào nhiều nhất gồm SHB (khoảng 480 nghìn cổ phiếu), TCB (250 nghìn cổ phiếu) và SSI (220 nghìn cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, MBB, ACB và STB là các mã bị bán ra mạnh, lần lượt ở mức 260.000, 210.000 và 200.000 cổ phiếu.

Hiện SSIAM VNFIN Lead ETF là quỹ duy nhất trên thị trường mô phỏng chỉ số VNFIN Lead Index, với quy mô tài sản ròng đạt 531 tỷ đồng tại thời điểm công bố. Từ đầu năm 2025 đến nay, quỹ ghi nhận mức tăng trưởng AUM 10,7%, song số lượng chứng chỉ quỹ giảm 24,2% xuống còn 16,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị rút vốn ròng khoảng 120 tỷ đồng. Dù quy mô giảm nhẹ, hiệu suất đầu tư của quỹ vẫn nổi bật với NAV/CCQ tăng tới 46,1%, phản ánh diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu tài chính – ngân hàng trong thời gian qua.