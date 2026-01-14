Cổ phiếu KLB tăng mạnh nhất năm 2025 và kỳ vọng tái định giá khi lên HOSE

(TBTCO) - Cổ phiếu KLB của KienlongBank khép lại năm 2025 với mức tăng hơn 131%, cao nhất toàn ngành ngân hàng. Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ diễn biến tích cực của thị trường, mà còn được hỗ trợ bởi nền tảng kinh doanh cải thiện rõ nét và bước ngoặt niêm yết trên HOSE, mở ra kỳ vọng tái định giá trong giai đoạn tới.

Năm 2025 được xem là một trong những năm sôi động nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam trong gần một thập kỷ. Chỉ số VN-Index tăng hơn 41%, tiến sát mốc 1.800 điểm, mức cao nhất kể từ năm 2018. Trong bức tranh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi chiếm gần 29% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, đóng góp đáng kể vào đà tăng chung.

Cổ phiếu KLB bước vào chu kỳ mới khi lên HOSE

Giữa bối cảnh thuận lợi ấy, cổ phiếu KLB nổi lên như một điểm sáng đặc biệt. Khép lại năm 2025, KLB ghi nhận mức tăng giá 131,4%, cao nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng và vượt xa mức tăng của VN-Index. Trong số 27 cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch, chỉ có 11 mã tăng vượt chỉ số chung, và KLB là mã dẫn đầu về hiệu suất giá, vượt lên trên nhiều ngân hàng có quy mô vốn hóa và thanh khoản lớn hơn.

Theo phân tích của SHS, đà tăng mạnh của KLB không chỉ mang tính thị trường, mà được hậu thuẫn bởi sự cải thiện rõ nét trong hoạt động kinh doanh. Giai đoạn 2024 - 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank tăng trưởng lần lượt 55% và 102% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của quá trình tái cơ cấu, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng tài sản.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của KienlongBank gần chạm mốc 100.000 tỷ đồng, tăng gấp khoảng ba lần so với giai đoạn đầu tham gia thị trường chứng khoán. Biên lãi ròng (NIM) trong 12 tháng gần nhất đạt khoảng 4%, thuộc nhóm cao trong ngành, nhờ danh mục tín dụng tập trung vào các lĩnh vực xây dựng và thương mại với kỳ hạn trung - dài hạn, mang lại mức sinh lời tốt hơn mặt bằng chung. ROE đạt 21,5% tại cuối quý III/2025, đưa Ngân hàng vào nhóm có hiệu quả sử dụng vốn cao nhất hệ thống, đặc biệt nổi bật trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ.

Song song với tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp hơn trung bình ngành, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu dao động quanh ngưỡng 80% và có xu hướng cải thiện, cho thấy mức độ thận trọng trong công tác trích lập dự phòng. Việc tiết giảm chi phí hoạt động cùng kết quả tích cực từ thu hồi các khoản nợ xấu đã xử lý tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận trong giai đoạn gần đây.

Riêng 9 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng tín dụng của KienlongBank đạt 15,6% so với đầu năm, trong khi huy động vốn tăng 11,6%. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tạo nền tảng vững chắc cho triển vọng kinh doanh năm 2025.

Một dấu mốc quan trọng đối với cổ phiếu KLB là việc hoàn tất lộ trình chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE. Ngày 15/01/2026, KLB chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE với giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 9,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn khoảng 2,3 lần so với đầu năm 2025. Việc chuyển sang sàn niêm yết có tiêu chuẩn cao hơn được kỳ vọng sẽ cải thiện thanh khoản và khả năng tiếp cận dòng vốn tổ chức.

Tại mức giá chào sàn, KLB đang giao dịch với P/B khoảng 1,22 lần, thấp hơn đáng kể so với P/B trung bình ngành ngân hàng (khoảng 1,69 lần) và là mức thấp nhất trong nhóm ngân hàng có ROE trên 20%. Với lợi nhuận năm 2025 dự kiến đạt khoảng 1.700 tỷ đồng (+91% so với năm trước), P/B của KLB sẽ giảm xuống 1,14x, tương đương P/B trung bình giai đoạn 2017-2025. Có thể kỳ vọng KLB được tái định giá với hệ số định giá tiến đến trung bình ngành khi niêm yết và giao dịch trên sàn HSX.

Trong bối cảnh đó, niêm yết trên HOSE được xem là chất xúc tác quan trọng cho quá trình tái định giá cổ phiếu KLB. Khi tiếp cận môi trường niêm yết minh bạch hơn và được so sánh trực tiếp với các ngân hàng cùng ngành, KLB được kỳ vọng sẽ từng bước tiến về mức định giá phù hợp hơn với hiệu quả sinh lời và triển vọng tăng trưởng dài hạn.