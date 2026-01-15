Hơn 582 triệu cổ phiếu KLB chính thức giao dịch trên HOSE

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Kiên Long đưa hơn 582 triệu cổ phiếu KLB lên giao dịch chính thức trên HOSE, với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 5.821 tỷ đồng.

Ngày 15/1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Ngân hàng TMCP Kiên Long (mã Ck: KLB) và đưa 582.170.526 cổ phiếu KLB vào giao dịch chính thức. Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 5.821.705 tỷ đồng. Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu KLB có giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động ±20%.

Ngân hàng TMCP Kiên Long được thành lập năm 1995 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Nông thôn Kiên Long, trụ sở chính đặt tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Sau 22 năm hoạt động, đến năm 2017, cổ phiếu KLB chính thức giao dịch trên sàn UPCoM. Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, nâng vốn điều lệ từ 1,2 tỷ đồng lên hơn 5.821 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu hoạt động của ngân hàng năm 2023 đạt hơn 8.858 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 574 tỷ đồng. Sang năm 2024, doanh thu đạt khoảng 8.370 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế tăng lên 887 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2025, ngân hàng ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 7.165 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.228 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng Ngân hàng TMCP Kiên Long trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn niêm yết. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin cũng như việc cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán.