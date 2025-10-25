Thủ tướng phân công các bộ soạn thảo dự án luật, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026

(TBTCO) - Tại Quyết định số 2352/QĐ-TTg ngày 24/10/2025, Thủ tướng Chính phủ phân công 13 Bộ chủ trì, soạn thảo và trình 39 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Cụ thể, để phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (tháng 4/2026), Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ: Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Dân tộc và Tôn giáo chủ trì soạn thảo 13 luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Luật Hộ tịch (sửa đổi)...

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo 3 Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước; nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương.

Để phục vụ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026), các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tư pháp, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng có nhiệm vụ chủ trì soạn thảo 22 luật, Nghị quyết gồm: Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường...

Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ chủ trì soạn thảo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng pháp luật. Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; đề cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tiến độ đã đề ra, chủ động chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các bước trong quy trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định này; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng pháp luật.

Đặc biệt, yêu cầu thực hiện nghiêm Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết cập nhật thông tin về tình hình thực hiện Chương trình, điều chỉnh Chương trình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.