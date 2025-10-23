(TBTCO) - Năm 2025, Bình Dương được giao thực hiện 94 dự án với tổng vốn hơn 25.800 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giải ngân mới đạt gần 38%. Nhiều dự án trọng điểm gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo, trong năm 2025, toàn khu vực Bình Dương cũ được giao thực hiện 94 dự án đầu tư công với tổng vốn bố trí từ ngân sách trung ương, tỉnh và huyện là 25.808 tỷ đồng. Đến nay, tổng giá trị giải ngân đạt 9.771 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 37,86% tổng vốn giao, thấp hơn kỳ vọng đề ra.

Các dự án vốn lớn (trên 50 tỷ đồng) đang được TP. Hồ Chí Minh triển khai tích cực tại Bình Dương nhưng đều gặp phải vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 có kế hoạch vốn 1.400 tỷ đồng. Dự án đang chờ tháo gỡ các vướng mắc về ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trong tháng 10/2025. Nếu thuận lợi, toàn bộ vốn sẽ được giải ngân trong tháng 11 năm nay, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm.

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 với kế hoạch vốn 7.307 tỷ đồng mới giải ngân được 16%. Vướng mắc tại đây chủ yếu liên quan đến đo đạc, xác nhận ranh giới đất và bồi thường cho 44 hộ dân sử dụng đất nông lâm trường chiến khu D. Tương tự, dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc (bổ sung 12,5km) đã phê duyệt bồi thường cho 44 trường hợp với số tiền 73,42 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch, nhưng vẫn gặp khó khăn do các trường hợp sử dụng đất lâm trường chưa được xử lý dứt điểm.

Dự án giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tiến độ khả quan với mức giải ngân đạt 2.766 tỷ đồng, tương đương 35%, chưa phát sinh vướng mắc lớn.

Dự án nâng cấp mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Đài liệt sĩ Tân Phước Khánh có tiến độ giải ngân tốt nhất, đạt 84% kế hoạch với số tiền giải ngân 623,55 tỷ đồng trên tổng vốn phê duyệt 744,9 tỷ đồng cho bồi thường của 266 trường hợp. Khó khăn chủ yếu là vận động bàn giao mặt bằng và kiểm kê bắt buộc.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, khẳng định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu vực Bình Dương đóng vai trò then chốt trong tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nếu sớm giải quyết các vướng mắc trong quý IV/2025, tổng vốn giải ngân sẽ được cải thiện đáng kể. Do đó, yêu cầu các sở ngành trả lời kịp thời các kiến nghị, các xã, phường phải báo cáo nhanh chóng những vướng mắc để thành phố xử lý hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp, đồng thời khen thưởng các hộ dân tích cực bàn giao mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng./.