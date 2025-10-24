Tháo gỡ khó khăn, thúc giải ngân vốn cho các dự án giao thông

(TBTCO) - Ước tính đến hết tháng 10/2025, giá trị giải ngân của Bộ Xây dựng đạt 43.531 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 50% so với kế hoạch giao đầu năm và đạt hơn 54% so với kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh. Để giải ngân hết kế hoạch năm 2025, cấp thiết phải giải quyết triệt để vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu.

Giải ngân 10 tháng ước đạt hơn 43.500 tỷ đồng

Thông tin từ Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng), hết tháng 10/2025, giá trị giải ngân của Bộ Xây dựng ước đạt 43.531 tỷ đồng, gồm: khoảng 41.488 tỷ đồng các dự án do chủ đầu tư thuộc Bộ giải ngân và khoảng 2.043 tỷ đồng các dự án do chủ đầu tư thuộc địa phương quản lý giải ngân. Kết quả giải ngân của Bộ Xây dựng ước đạt xấp xỉ 50% so với kế hoạch giao đầu năm và đạt hơn 54% so với kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm phần hết nhiệm vụ chi và điều chuyển cho địa phương.

Thách thức lớn đối với công tác giải ngân hiện nay là một số dự án còn chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa được tháo gỡ triệt để, như: Cầu Đuống mới (TP. Hà Nội); Nâng cấp QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (tỉnh Phú Thọ); Cầu Cẩm Lý (tỉnh Bắc Ninh); Nâng cấp QL46 đoạn Vinh - Nam Đàn (tỉnh Nghệ An); Nâng cấp QL28B (tỉnh Lâm Đồng); Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia (TP. Cần Thơ, tỉnh An Giang).

Thi công Đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Cùng đó là dự án đường sắt Hà Nội - Vinh (TP. Hà Nội); Đường sắt Vinh - Nha Trang (tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Gia Lai); Đường Hồ Chí Minh các đoạn: Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn (tỉnh Tuyên Quang), Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang).

Đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân hết kế hoạch năm 2025 (sau khi đã điều chỉnh giảm phần hết nhiệm vụ chi), Bộ Xây dựng cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành, khởi công toàn bộ các dự án quan trọng, trọng điểm theo đúng tiến độ chỉ đạo, đặc biệt là các dự án đã đăng ký khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025.

Bộ Xây dựng sẽ theo dõi, chỉ đạo sát sao tiến độ tổng thể của các dự án, có giải pháp điều hòa linh hoạt kế hoạch vốn của các dự án nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch để bố trí bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định của dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng , dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, bảo đảm hoàn thành toàn bộ kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án tại đồng bằng sông Cửu Long

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai 11 dự án và dự án thành phần đường bộ cao tốc với tổng chiều dài hơn 434 km. Bộ Xây dựng quản lý 5 dự án với tổng chiều dài gần 212 km. Có 4 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 gồm: Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau (gần 111 km), Cao Lãnh - Lộ Tẻ (gần 29 km) và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (hơn 51 km). Dự án Mỹ An - Cao Lãnh, khởi công tháng 7/2025, có kế hoạch hoàn thành năm 2028, dài hơn 26 km.

“Bộ Xây dựng khẳng định sẽ theo dõi, kiểm tra thường xuyên, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các khó khăn phát sinh; đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành các dự án đúng kế hoạch đề ra” - Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh.

Còn các địa phương quản lý 6 dự án với tổng chiều dài gần 217 km. Cao Lãnh - Lộ Tẻ đạt 92% giá trị sản lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 19/12/2025. Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đạt 99%, sẽ hoàn thành cuối tháng 10/2025. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tiến độ đạt 75%, đã hoàn thành toàn bộ các cầu trên tuyến chính, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào 19/12/2025, dù tiến độ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Còn cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án thành phần 1 đạt gần 70% sản lượng, giải ngân 96%, có thể thông tuyến tháng 12/2025; dự án thành phần 2 đạt 53% sản lượng và 63% giải ngân, dự kiến thông tuyến tháng 4/2026. Đối với Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án thành phần 1 đạt hơn 62% giá trị sản lượng và giải ngân; các dự án thành phần 2, 3, 4 đạt bình quân 45% sản lượng, 37% giải ngân, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án cao tốc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số vướng mắc nhỏ, song đến nay các địa phương vẫn chưa bàn giao mặt bằng đầy đủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Trở ngại lớn hiện nay là thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát đắp nền. Bộ Xây dựng cho biết, công suất khai thác tại các mỏ cát hiện có chưa đáp ứng yêu cầu, riêng các dự án thành phần 2, 3, 4 tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng còn thiếu khoảng 11 triệu m3 cát.

Để tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương là Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 10/2025. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư kiểm soát chặt tiến độ, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, áp dụng giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian gia tải chờ lún để sớm hoàn thành dự án.

Các địa phương được đề nghị rà soát, nâng công suất và mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án, đồng thời xác định nguồn đá ổn định để cung ứng kịp thời cho các công trình. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu.