Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 11/2025 đạt hơn 3.800 tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 11/2025, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận kết quả ấn tượng trong công tác thu ngân sách nhà nước, với hơn 3.800 tỷ đồng, đưa tổng thu ngân sách trong 11 tháng năm 2025 đạt hơn 72.900 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh trong tháng 11/2025 đạt 3.816 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 2.895 tỷ đồng và thu từ xuất nhập khẩu đạt 941 tỷ đồng. Với kết quả này, tổng thu ngân sách trong 11 tháng năm 2025 của tỉnh đạt 72.933 tỷ đồng, vượt 132% dự toán Trung ương giao và 127% dự toán tỉnh giao.

Bên cạnh đó, các ngành và lĩnh vực của tỉnh cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Cụ thể, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 15,55%; sản xuất điện tăng 44,37%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,71% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 22,8% so với tháng 10/2025.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển mạnh, với tổng lượng khách du lịch trong 11 tháng đạt 19,83 triệu lượt, đạt 93,19% kế hoạch năm. Doanh thu từ du lịch đạt 52.600 tỷ đồng, đạt 92,28% kế hoạch năm.

Doanh thu từ du lịch của tỉnh Quảng Ninh trong 11 tháng đạt 52.600 tỷ đồng. Ảnh T.D

Về thu hút đầu tư, tỉnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong tháng 11 với tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách lên tới 33.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong nước và trên 230 triệu USD vốn FDI.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành và địa phương trong tỉnh tiếp tục hỗ trợ các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo và khai thác than, nhằm tăng cường năng lực sản xuất; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chuẩn bị tốt cho các sự kiện quan trọng như lễ khánh thành, khởi công các dự án vào ngày 19/12/2025.

Đối với khu vực dịch vụ, du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến dịch kích cầu du lịch, khai thác tối đa hiệu ứng lan tỏa của các sự kiện lớn. Cùng với đó, hoàn thiện thí điểm cửa khẩu thông minh và thí điểm Khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); hoàn thiện Đề án thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Đặc khu kinh tế Vân Đồn; xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; triển khai Tháng cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái và tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân, đảm bảo sản lượng nông sản. Về mục tiêu thu ngân sách, cần tập trung các khoản thu còn dư địa.../.