Đà Nẵng: Hoàn thành báo cáo dự án đô thị lấn biển theo cơ chế đặc thù trong tháng 3

(TBTCO) - Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính chủ trì khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển Đà Nẵng, báo cáo Chính phủ để ban hành trong tháng 3/2026.

Dự án khu đô thị lấn biển được đề cập trong Điều chỉnh quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 vừa được HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua. Tại điều chỉnh lần này, quy hoạch định hướng lấn biển và sử dụng mặt nước ven biển gắn với các trục phát triển ven biển từ Liên Chiểu - Núi Thành.

Quỹ đất lấn biển được định hướng phân bổ theo mô hình không gian đa chức năng, kết hợp hài hòa giữa du lịch, dịch vụ, công cộng, cảng biển, cảnh quan mở và hạ tầng kỹ thuật. Việc phát triển lấn biển sẽ gắn với các dự án tạo bờ, cải thiện khả năng tiếp cận của người dân, mở rộng không gian công cộng và nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Trên cơ sở rà soát các khu vực có tiềm năng lấn biển hiện hữu, định hướng phát triển được xác định tại các khu vực: Vịnh Đà Nẵng, ven biển Mỹ Khê - Non Nước - Điện Ngọc, Hội An - Cửa Đại - Cù Lao Chàm, Tam Kỳ - Núi Thành. Tổng diện tích đất có khả năng lấn biển (kể cả các dự án đang chuẩn bị đầu tư) ước đạt khoảng 1.200 - 1.500 ha. Trong đó, 35 - 40% ưu tiên cho phát triển du lịch - dịch vụ; 20 - 25% cho hạ tầng công cộng, quảng trường, công viên biển; 25 - 30% cho chức năng thương mại - đô thị ven biển; 10% dự phòng cho hạ tầng cảng, logistics và các dự án công ích.

Khu vực dự kiến phát triển dự án đô thị biển Đà Nẵng

Quỹ đất này có vai trò quan trọng trong việc mở rộng quỹ đất xây dựng đô thị, giảm áp lực lên đất liền, gia tăng giá trị kinh tế - xã hội và tạo hình ảnh đô thị hướng biển.

Giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng định hướng đưa vào sử dụng khoảng 1.500 ha đất khu vực lấn biển, tập trung toàn bộ tại phường Thanh Khê. Trong đó, đất rừng phòng hộ 600 ha; đất ở đô thị 300 ha; đất thương mại, dịch vụ 150 ha; đất công trình giao thông 270 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng 180 ha.

Tại khu vực này, có khoảng 282 ha dành cho phát triển Trung tâm tài chính. Theo khái toán, dự án lấn biển vịnh Đà Nẵng có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 366.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng, quy hoạch này phù hợp với định hướng phát triển đô thị biển, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao của TP. Đồng thời bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tạo quỹ đất chiến lược cho phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng không gian sống đô thị ven biển.

Với dự án này, từ giữa tháng 1/2026, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND TP về phối hợp xây dựng dự thảo nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án khu đô thị lấn biển. Theo UBND TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì tham mưu, trình Chính phủ ban hành nghị định làm cơ sở pháp lý triển khai dự án.