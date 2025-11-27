Quảng Ninh phấn đấu thu hút hơn 142.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước trong năm 2026

(TBTCO) - Quảng Ninh đang chứng tỏ sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư trong nước. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút khoảng 142.387 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước trong năm 2026.

Cụ thể, trong năm 2026, các dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư trong nước của tỉnh Quảng Ninh bao gồm tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư lên tới 133.551 tỷ đồng, bến cảng tổng hợp Con Ong - Hòn Nét với khoảng 7.000 tỷ đồng, sân golf Cái Chiên khoảng 800 tỷ đồng, khu công nghệ số tập trung 136 tỷ đồng và các cụm công nghiệp (CCN) như CCN Hoành Bồ 1, CCN Dương Huy với tổng vốn lần lượt 500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2025, Quảng Ninh đã có bước nhảy vọt về thu hút đầu tư, với việc phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 320 dự án, tăng mạnh 473% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng vốn đăng ký và điều chỉnh đạt con số kỷ lục 240.264 tỷ đồng, một dấu hiệu rõ rệt của sự phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, tính đến tháng 10/2025, tỉnh ghi nhận những thành tựu ấn tượng với 99 dự án mới có tổng vốn đăng ký lên tới 184.847 tỷ đồng. Đồng thời, 221 dự án đã được điều chỉnh với mức tăng vốn thêm 55.417 tỷ đồng. Đặc biệt, các dự án thu hút vào Quảng Ninh đều thuộc những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như phát triển đô thị, du lịch - dịch vụ chất lượng cao, năng lượng tái tạo, chế biến chế tạo, logistics và hạ tầng khu công nghiệp.

Khu vực cảng Con Ong - Hòn Nét. Ảnh QMG

Những thành công này không thể không nhắc đến yếu tố cởi mở và cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong cải cách hành chính. Từ đầu năm 2025, Quảng Ninh đã chú trọng rút ngắn thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường. Mô hình "một cửa liên thông" giữa Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh với các sở, ngành đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, đặc biệt trong việc triển khai các dự án lớn.

Một điểm nổi bật khác là Quảng Ninh đã quyết định xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống điều hành thông minh tại các khu công nghiệp và khu kinh tế. Hệ thống này sẽ giúp quản lý dự án nhanh chóng, minh bạch và theo dõi tiến độ trực tuyến, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính phức tạp.

Thành công trong việc thu hút đầu tư cũng được phản ánh qua những dự án mở rộng và gia tăng vốn từ các doanh nghiệp tại các khu vực như Hạ Long, Quảng Yên, Đông Triều và Vân Đồn. Các nhà đầu tư không chỉ tin tưởng vào thị trường mà còn đánh giá cao khả năng đồng hành của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh không chỉ dừng lại ở việc thu hút vốn đầu tư trong năm 2025, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút thêm 263.053 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước vào cuối năm 2025, cùng với việc hoàn thiện thủ tục cho 7 dự án trọng điểm và 25 dự án khởi công mới. Các công tác giải quyết điểm nghẽn như đất đai, giải phóng mặt bằng (GPMB), môi trường sẽ được tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hệ thống điều hành thông minh để phục vụ quản lý đầu tư, giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí. Những nỗ lực này không chỉ giúp thu hút vốn đầu tư trong ngắn hạn mà còn tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai./.