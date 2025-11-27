Nhận diện vướng mắc, tăng tốc xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số

(TBTCO) - Ngày 27/11, Ủy ban Chính sách thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức tọa đàm "Tăng tốc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số". Các ngân hàng chỉ rõ nhiều điểm nghẽn và đề xuất nhóm giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, an toàn và đồng bộ trong giai đoạn mới.

Toạ đàm nhìn nhận những xu hướng mới, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và đề xuất các giải pháp để xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, an toàn và bền vững trong giai đoạn hiện nay, đồng thời, tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý và các tổ chức tín dụng.

Toàn cảnh tọa đàm "Tăng tốc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số". Ảnh tư liệu.

Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, trong bối cảnh các quy định mới về bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch điện tử ngày càng chặt chẽ, việc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số không chỉ dừng lại ở hoạt động kinh doanh nội bộ. Hệ sinh thái này cần được phát triển theo hướng liên kết toàn khu vực, vừa tạo thuận lợi cho khách hàng, vừa góp phần phòng, chống gian lận và lừa đảo xuyên biên giới, đây là vấn đề đang được quan tâm mạnh mẽ tại các diễn đàn ASEAN.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh, hệ thống ngân hàng Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh nhất khu vực với nhiều kết quả ấn tượng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc kết nối kỹ thuật, chuẩn hóa thanh toán quốc tế...

"Có những trường hợp hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng nhưng khi triển khai lại phát sinh vướng mắc. Dù các kênh thanh toán qua mã QR với Lào, Campuchia đã được cải thiện nhờ sự phối hợp tích cực, song bài toán về chi phí và cơ chế chia sẻ lợi ích khi mở rộng sang thị trường quốc tế vẫn cần được bàn thảo kỹ lưỡng" - TS. Nguyễn Quốc Hùng đánh giá.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn và tăng tốc phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng đề xuất 5 vấn đề trọng tâm cần thảo luận và hành động ngay.

Theo đó, một là, chuẩn hóa tiêu chuẩn, xây dựng nền tảng số dùng chung để giảm chi phí kết nối và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hai là, cơ chế dữ liệu. Có cơ chế chia sẻ dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư phù hợp với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ba là, an ninh mạng. Theo đó, đảm bảo an toàn, bảo mật là yêu cầu tiên quyết trong mọi bước triển khai.

Bốn là, cơ chế tài chính. TS. Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh việc xây dựng khung phí minh bạch và cơ chế phân chia lợi ích hợp lý khi triển khai dịch vụ xuyên biên giới.

Năm là, hợp tác quốc tế. Theo đó, cần tăng cường hợp tác liên ngành, đặc biệt là các dự án số hóa tài trợ thương mại và phòng chống gian lận với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại và Hiệp hội Ngân hàng.

TS. Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số không phải là cuộc chơi của từng đơn vị riêng lẻ, mà cần tinh thần hợp tác, liên kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích để xây dựng hệ sinh thái chung, đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Việc thống nhất quan điểm và chia sẻ lợi ích hợp lý sẽ là chìa khóa để ngân hàng Việt Nam mở rộng dịch vụ ra quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn nền kinh tế.

Tại tọa đàm, Vietcombank, BIDV, Techcombank, Standard Chartered... chia sẻ chiến lược mở rộng hệ sinh thái số, tối ưu trải nghiệm khách hàng và tăng tỷ lệ giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, đại diện các ngân hàng nêu rõ những thách thức, tồn tại khi gặp hạn chế về dữ liệu liên ngành, cơ chế chia sẻ dữ liệu...

Các ý kiến tại toạ đàm cũng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa nền tảng số dùng chung, hoàn thiện khung pháp lý dữ liệu, an ninh mạng và tăng hợp tác liên ngành để thúc đẩy phát triển ngân hàng số và nâng năng lực cạnh tranh./.