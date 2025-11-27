Giám đốc phát triển bền vững, Nhựa tái chế Duy Tân: Kinh tế tuần hoàn ở ngay gần bên ta

(TBTCO) - Chia sẻ tại Hội thảo Phát triển bền vững 2025 với chủ đề “Động lực cho kỷ nguyên bền vững” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức sáng nay (27/11), ông Lê Anh - Giám đốc phát triển bền vững, Nhựa tái chế Duy Tân cho rằng, việc hướng tới các mô hình kinh doanh tuần hoàn và phát triển bền vững hơn trong hệ thống sản xuất và tiêu thụ nhựa - thường được hỗ trợ thông qua đổi mới xã hội và công nghệ - có tiềm năng rất lớn trong việc giảm thiểu môi trường và tác động của khí hậu.

Là một công ty về ngành nhựa với tuổi đời gần 40 năm, từ năm 2016, Nhựa Tái chế Duy Tân đã suy nghĩ tới việc tái chế rác thải nhựa trong ngành khi tự đặt ra câu hỏi những chai nhựa sau khi thải ra môi trường thì sẽ xử lý như thế nào.

Ông Lê Anh - Giám đốc phát triển bền vững, Công ty Nhựa tái chế Duy Tân.

Ảnh: Chí Cường

Thực tế, rất là nhiều người yêu môi trường và rất nhiều người trong chúng ta tự hỏi những cái chai nhựa này đi về đâu và được tái chế như thế nào, vì vậy, từ năm 2021, theo ông Lê Anh, Nhựa Tái chế Duy Tân đã chính thức hoàn thành nhà máy tái chế nhựa đầu tiên với công nghệ “Bottle to Bottle”, theo hình thức thu gom những chai nhựa đã qua sử dụng.

Sau đó, qua quá trình tái chế tại nhà máy thì quay lại những cái hạt nhựa và những cái hạt nhựa đó thổi ra những chai nhựa mới. Đây có thể coi là cách thức kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn vận hành mà chúng ta rất dễ nhận thấy xung quanh.

Thực tế, các sản phẩm nước đóng chai Dasani được sản xuất từ 100% nhựa tái chế (rPET) vào năm 2020. Ngoài ra, các sản phẩm khác như Sprite cũng đã được chuyển sang chai PET trong suốt dễ tái chế hơn.

Ông Lê Anh cho hay, với công suất là 20.000 tấn một năm, thì chỉ có 10% có nghĩa là tương đương với lại 2000 tấn được bán tại Việt Nam, còn còn lại thì chúng tôi phải xuất khẩu sang các nước như châu âu và Hoa Kỳ.

Tới năm 2025, với việc doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đã thúc đẩy sản lượng tăng trưởng đáng kể từ 2.000 tấn năm 2002 lên 40.000 tấn vào năm 2025, tăng gấp 8 lần, mặc dù tỷ lệ ứng dụng trong nước được nói đến ở mức 40%. Sự gia tăng này cho thấy ERP đã giúp các doanh nghiệp quản lý và tối ưu hóa hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước ngày càng tăng.

Một lưu ý cho thấy, nếu mà so sánh về nhựa tái sinh thì hiện nay giá nhựa tái sinh đang cao hơn nhựa nguyên sinh cấp 1,3 lần, nhưng câu hỏi đặt ra là “Tại sao các đơn vị phải sử dụng nhựa tái sinh trong khi giá cao?”

Ông Lê Anh lý giải, thứ nhất là vì trách nhiệm với môi trường; và thứ hai là vì những hành lang chính sách hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Về lý thuyết, những cái hạt nhựa những chai nhựa nếu để ra môi trường thì mất hàng trăm năm mới phân hủy, nhưng nếu có công nghệ đủ tốt, chúng ta có thể đưa những chai nhựa này quay trở lại vòng đời mới. Bản thân Nhựa Duy Tân thời gian vừa qua đã triển khai với nhiều đối tác, cơ quan ban/ngành như UNDP hay Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương để trao cho nhựa một vòng đời mới.

Quy trình tái chế nhựa. Nguồn: Nhựa Tái chế Duy Tân

“Chúng tôi không còn gọi là "tái chế nhựa” trên thị trường, mà hiện nay trên thị trường có một từ mới đó là "tái sinh nhựa’” ông Lê Anh nhấn mạnh và cho biết, trước đây các đơn vị đối tác chủ yếu tham gia theo hình thức tự nguyện, nhưng sau đó họ đã nhận thức được hoạt động này mang lại nhiều giá trị hơn mong đợi và vì thế chuyển đổi sang chủ động có trách nhiệm hơn rất nhiều.

Mở rộng hơn, câu chuyện về “tái chế” theo ông Lê Anh không chỉ trong ngành nhựa mà còn sang các ngành nghề tái chế khác như là nhôm, giấy, kim loại… lực lượng này đã nâng cấp dần lên, trở thành lực lượng tiên phong mà bây giờ chúng ta gọi Green Warrior, hay còn gọi là “Những chiến binh xanh” để đi thu gom rác thải và trao cho rác thải một vòng đời mới.

Đặc biệt, với Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành, câu chuyện về tái chế hay kinh tế tuần hoàn trở nên phổ biến và rộng rãi hơn bao giờ hết. Với những chính sách đột phát cho phát triển công nghệ, ông Lê Anh hy vọng điều này sẽ tạo ra làn gió mới để thúc đẩy câu chuyện về “phát triển bền vững” tại Việt Nam./.