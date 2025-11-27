(TBTCO) - Ngày 27/11/2025, Việt Nam - Trung Quốc ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, điều này sẽ tạo ra động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa 2 nước.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, bắt đầu ngày thứ 2 trong chuyến thăm Trung Quốc từ 26 - 28/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường có cuộc làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) do Phó Tổng Cục trưởng Triệu Tăng Liên đại diện.

Mở đầu phiên làm việc, ông Triệu Tăng Liên nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu đầu, hữu nghị, tốt đẹp qua nhiều năm của Việt Nam và Trung Quốc.

Theo ông Triệu Tăng Liên, việc Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang làm việc với các đối tác Trung Quốc lần này cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa 2 nước, trong đó có hợp tác giữa Bộ với GACC.

"Tôi tin rằng, sau chuyến công tác này của Bộ trưởng, mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên sẽ phát triển hơn, đặc biệt là quan hệ về kinh tế, xã hội và thương mại 2 chiều" - Phó Tổng Cục trưởng nhấn mạnh.

Ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc. Ảnh: Tùng Đinh

Dẫn chứng cho quan điểm trên, ông Triệu Tăng Liên đã đưa ra một số số liệu. Ví dụ, thương mại nông sản 2 chiều trong năm 2025 có nhiều điểm sáng, tính đến hết tháng 10/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỷ USD nông sản của Việt Nam.

Theo ông, những kết quả trên có được cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 bên, cũng như sự ủng hộ, kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Ông Triệu Tăng Liên cũng khẳng định, Trung Quốc luôn coi trọng thương mại với Việt Nam và sẵn sàng mở cửa cho các sản phẩm nông sản chất lượng của Việt Nam.

Với chức năng liên quan kiểm dịch và mở cửa thị trường, GACC sẽ nỗ lực để thực hiện những mục tiêu chung mà lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua.

"Năm nay, chúng ta đã ký được 4 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô. Hôm nay, chúng ta sẽ ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, điều này sẽ tạo ra động lực mới trong phát triển thương mại nông sản giữa 2 nước" - ông Triệu Tăng Liên khẳng định.

Ngoài ra, đại diện GACC cũng khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam, cùng đạt các mục tiêu chung đã đạt được, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ sự vui mừng khi làm việc với GACC và khẳng định quan hệ hợp tác giữa 2 bên đã được tăng cương trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc củng cố, đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác nông nghiệp và môi trường.

Với những con số về kim ngạch thương mại 2 chiều thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định, Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu rất quan trọng với Việt Nam. Cụ thể, thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2025 giữa 2 nước đã cao hơn tổng cả năm 2024.

Ở góc độ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực liên quan đến ngành cần được quan tâm, thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài hợp tác xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng nhắc đến hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là 2 nước lại có lợi thế về đường biên giới, rất thuận lợi cho công tác giao thương, đầu tư.

"Do đó, tôi rất mong muốn Bộ và GACC sẽ tiếp tục trao đổi, thúc đẩy mối quan hệ này", Bộ trưởng chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến phía GACC đã phối hợp, tạo điều kiện để có thể ký kết được Nghị định thư xuất khẩu mít tươi ngày hôm nay.

Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng ông Triệu Tăng Liên đã trao đổi thêm một số nội dung chuyên môn liên quan đến xuất nhập khẩu nông lâm, thủy sản giữa 2 nước./.