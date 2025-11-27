Lãnh đạo Sabeco: Người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho những sản phẩm phát triển bền vững

(TBTCO) - Theo Lãnh đạo Sabeco, không nằm ngoài dòng chảy toàn cầu với mục tiêu phát thải ròng 0%, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt nói riêng đang phải tự thích ứng để hoạt động và phát triển bền vững, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu dùng, thực phẩm.

Trình bày tham luận tại Hội thảo Phát triển bền vững 2025 với chủ đề “Động lực cho kỷ nguyên bền vững” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 27/11, ông Larry Lee Chio Lim, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cho biết, tính bền vững không còn là một câu chuyện tiếp thị, giờ đây nó là một yêu cầu để tiếp cận thị trường, tiếp cận vốn, thu hút nhân tài và xây dựng niềm tin lâu dài.

Ông Larry Lee Chio Lim, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO). Ảnh: Chí Cường

Năm 2024, quy mô thị trường tài chính bền vững toàn cầu đạt giá trị 5,87 nghìn tỷ USD, báo hiệu rằng, dòng vốn đang chảy vào các công ty có chiến lược ESG đáng tin cậy. Đến đầu năm 2025, nền kinh tế xanh toàn cầu đạt 7,9 nghìn tỷ USD, chiếm gần 9% thị trường chứng khoán niêm yết trên thế giới.

Kỳ vọng của người tiêu dùng đang thay đổi, theo nghiên cứu năm 2024 của PwC, mọi người sẵn sàng trả thêm gần 10% cho các sản phẩm bền vững và gần một nửa số người tiêu dùng đang tích cực giảm thiểu tác động đến môi trường. Những động lực bao gồm tài chính, pháp lý và người tiêu dùng đang hội tụ, khiến doanh nghiệp phải thay đổi.

Chiến lược Tăng trưởng Xanh và Quy hoạch Phát triển Quốc gia lần thứ VIII, Việt Nam cũng đang hòa nhập vào đà phát triển toàn cầu thông qua Mục tiêu Phát thải ròng 0% năm 2050.

Phó tổng giám đốc Sabeco cho biết, doanh nghiệp tại các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng chính là động lực lớn thúc đẩy sự thay đổi.

Không phải tất cả các ngành đều có tác động như nhau. Một số ngành công nghiệp đóng góp phần lớn vào việc sử dụng năng lượng, phát thải và chất thải bao bì. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp, bao gồm cả FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) và F&B (ngành thực phẩm và đồ uống), hiện chiếm hơn 50% tổng mức tiêu thụ năng lượng trên toàn quốc.

Điều này thực sự ảnh hưởng đến sự thay đổi mang tính hệ thống. Đây là lý do tại sao Bộ Công thương gọi là "doanh nghiệp đầu máy", nghĩa là các doanh nghiệp có hoạt động lan tỏa khắp chuỗi cung ứng, giảm chi phí chuyển đổi và thiết lập các tiêu chuẩn cho phần còn lại của thị trường.

"Nếu các ngành này chuyển động, Việt Nam sẽ chuyển động. Nếu các ngành này trì trệ, quá trình chuyển đổi cũng sẽ trì trệ. Niềm tin này đã định hình sự chuyển đổi của Sabeco. Chúng tôi có lịch sử 150 năm, nhưng tương lai vẫn phụ thuộc vào sự phát triển hiện tại. Chúng tôi hoạt động trên quy mô toàn quốc: 25 nhà máy bia và hơn 200.000 cửa hàng trên khắp Việt Nam. Ở quy mô này, mỗi bước tiến hướng tới sự bền vững đều tạo ra những tác động có ý nghĩa” - ông Larry Lee Chio Lim cho biết.

Hiện tại, Sabeco đã sử dụng 40,54% năng lượng tái tạo trong sản xuất, giảm 9,3% lượng khí thải nhà kính (Phạm vi 1 & 2); cải thiện 7,3% cường độ sử dụng nước; 64,22% chất thải được chuyển hướng khỏi việc xử lý và 100% bao bì sơ cấp có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Những con số này phản ánh sự chuyển đổi toàn diện trong cách doanh nghiệp tư duy, vận hành và đầu tư.

Từ góc nhìn của Sabeco, tính bền vững chỉ trở thành hiện thực khi mang tính hệ thống.

Theo đó, Công ty đã thiết kế lại mô hình hoạt động xoay quanh 5 đòn bẩy liên kết với nhau: Giảm thiểu carbon trong năng lượng: năng lượng mặt trời, sinh khối và hiệu suất; Bao bì tuần hoàn: tối đa hóa việc tái sử dụng và thu hồi vật liệu; Quản lý nước: bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng trong khu vực nhạy cảm với khí hậu; Quản trị ESG: Giám sát cấp Hội đồng Quản trị và báo cáo minh bạch; Khả năng phục hồi của Cộng đồng và Chuỗi cung ứng: đảm bảo tiến độ chung.

Theo ông Larry Lee Chio Lim, chương tiếp theo của Việt Nam sẽ được định hình không phải bởi các ngành công nghiệp của quá khứ, mà bởi các công ty đang đón nhận chuyển đổi ngày hôm nay. Với các chính sách, quan hệ đối tác đúng đắn và cam kết chung, Việt Nam không chỉ đạt được quá trình chuyển đổi xanh mà còn sẽ dẫn đầu quá trình này./.