Kết quả xét xử công khai vụ kiện hành chính về thuế của Coca-Cola

(TBTCO) - Sáng ngày 27/11/2025 tại Trụ sở Tòa án TP. Hồ Chí Minh kết hợp với xét xử online với các bên liên quan tiếp tục phiên xét xử công khai vụ án hành chính về thuế diễn ra ngày 6/11/2025, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên xử vụ án Coca-Cola khởi kiện Cục Thuế (Tổng cục Thuế trước đây) về việc truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, giới doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

Phiên tòa Coca-Cola: Xử lý công bằng, đúng pháp luật

Phiên tòa xét xử Coca-Cola diễn ra ngày 6/11/2025 và tiếp tục vào ngày 27/11/2025 là một dấu ấn quan trọng, thể hiện phẩm chất cầm cân nảy mực và uy tín nghề nghiệp của Hội đồng xét xử, cũng như vai trò của Chủ toạ phiên toà. Chủ tọa đã điều hành phiên tòa một cách minh bạch, nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ các lập luận từ nguyên đơn và bị đơn, đảm bảo mọi quyết định được đưa ra dựa trên căn cứ pháp luật và sự công bằng khách quan.

Vụ kiện của Coca-Cola bắt nguồn từ quyết định của cơ quan thuế về việc truy thu và xử phạt hơn 821 tỷ đồng, do Công ty không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định pháp luật thuế và pháp luật liên quan, thua lỗ trong nhiều năm… điều mà cơ quan quản lý và dư luận đánh giá là không thể chấp nhận được.

Ảnh TL

Quyết định truy thu và xử phạt của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) xuất phát từ kết quả thanh tra toàn diện kéo dài từ năm 2019, đối chiếu hồ sơ hoạt động của Coca-Cola trong giai đoạn 2007 - 2015. Qua thanh tra, cơ quan thuế xác định số lỗ mà Coca-Cola khai báo trước đây cần điều chỉnh - “giảm lỗ” hơn 762 tỷ đồng, đồng thời truy thu hơn 471 tỷ đồng tiền thuế, cộng phạt và tiền chậm nộp dẫn tới tổng số tiền hơn 821,4 tỷ đồng.

Tại phiên xử sáng 27/11/2025, Hội đồng xét xử đã tiếp tục xem xét kỹ hồ sơ, chứng từ, biên bản thanh tra và lập luận pháp lý của cả hai bên, đảm bảo rằng quyết định của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) được xét xử công bằng, khách quan và minh bạch. Viện Kiểm sát Nhân dân đã giữ vai trò kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật trong suốt phiên tòa, đồng thời đưa ra quan điểm khách quan, chặt chẽ và bảo vệ lợi ích của Nhà nước.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khẳng định quyết định truy thu và xử phạt của cơ quan thuế là có căn cứ vững chắc, từ đó đề nghị tòa bác đơn khởi kiện của Coca-Cola. Quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân góp phần quan trọng giúp làm rõ bản chất vụ việc, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Với sự công tâm, kiến thức pháp luật vững vàng và kinh nghiệm dày dạn, Hội đồng xét xử đã xét xử công tâm và khách quan, để lại dấu ấn sâu sắc trong ngành Tòa án TP. Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống tư pháp. Kết quả, Tòa án đã tuyên bác đơn kiện của Coca-Cola, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt.

Bài học cho các tập đoàn và doanh nghiệp

Phiên tòa Coca-Cola tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra trong các ngày 6/11/2025 và 27/11/2025 là bài học quan trọng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đó là:

Thứ nhất, tuân thủ pháp luật thuế là nghĩa vụ tối thiểu; việc doanh nghiệp liên tục công bố thua lỗ và không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là không thể chấp nhận, ngay cả với các tập đoàn lớn.

Thứ hai, Quyết định của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) được pháp luật bảo vệ, và Tòa án sẵn sàng xử lý nghiêm minh, minh bạch.

Thứ ba, so sánh quốc tế, năm 2020, Coca-Cola từng bị tòa án Mỹ truy thu và xử phạt hơn 3,3 tỷ USD (trong đó 2,7 tỷ USD truy thu và hơn 600 triệu USD phạt). Phiên tòa tại Việt Nam nhấn mạnh rằng mọi doanh nghiệp đều phải tuân thủ luật pháp, không phân biệt quốc tịch hay quy mô.

“Công lý và luật pháp phải được tôn trọng, bất kể doanh nghiệp lớn hay nhỏ, trong nước hay quốc tế” - phán quyết của Phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính Coca-Cola khởi kiện Tổng cục Thuế trước đây (nay là Cục Thuế) đã thể hiện rõ. Đây cũng chính là biểu tượng cho sự nghiêm minh, công bằng và khách quan của ngành Tòa án Việt Nam./.