Việt Nam và Ăng-gô-la: Đàm phán vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

(TBTCO) - Ngày 25/11, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ăng-gô-la đã được tiến hành tại Hà Nội. Đoàn đàm phán của phía Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh làm trưởng đoàn và Đoàn đàm phán của phía Ăng-gô-la do bà Faustina Marisa Cardoso Neto - Trưởng phòng Trao đổi và Hợp tác, Cơ quan Quản lý thuế Ăng-gô-la làm trưởng đoàn.

Tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, Việt Nam và Ăng-gô-la thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975. Chỉ một ngày sau khi Ăng-gô-la tuyên bố độc lập. Trong gần 50 năm, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước đã không ngừng phát triển. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần khi được ký kết sẽ là bước tiến quan trọng, tạo hành lang pháp lý ổn định để khuyến khích đầu tư song phương.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Về kinh tế - thương mại, Ăng-gô-la đã công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam từ tháng 4/2008. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 246,3 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu gạo, dệt may, cà phê, bánh kẹo, sản phẩm từ ngũ cốc… và nhập khẩu chủ yếu gỗ, sản phẩm gỗ và khí hóa lỏng từ Ăng-gô-la.

Về đầu tư, lũy kế tính đến hết tháng 2/2025, Ăng-gô-la có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 118,4 triệu USD, đứng thứ 49/150 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam hiện đang tìm hiểu để đầu tư vào Ăng-gô-la như: VNPT, MobiFone, FPT Telecom.

Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Ăng-gô-la với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2,98 triệu USD, đứng thứ 49/79 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư của Việt Nam. Trong tương lai, trong quan hệ với Ăng-gô-la, Việt Nam có khả năng sẽ là nước cư trú của các nhà đầu tư (nước đầu tư).

Phía Ăng-gô-la cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục có các dự án đầu tư hiệu quả về cơ sở hạ tầng viễn thông, dịch vụ Internet, truyền hình kỹ thuật số... Chính phủ Ăng-gô-la cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để để các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông của Việt Nam đầu tư và hoạt động kinh doanh tại nước này.

Đồng thời, hai bên cũng có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, hiện tại hai nước đã ký Nghị định thư về hợp tác dầu khí.

Triển vọng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Phát biểu tại phiên đàm phán, Trưởng đoàn đàm phán Ăng-gô-la bà Faustina Marisa Cardoso Neto nhấn mạnh việc xây dựng một Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là cần thiết trong bối cảnh hai nước đang mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư.

“Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, công nghệ thông tin và dầu khí. Một khuôn khổ thuế minh bạch và ổn định sẽ giúp doanh nghiệp hai nước tự tin mở rộng đầu tư dài hạn” - bà Faustina Marisa Cardoso Neto nhấn mạnh.

Bà Faustina Marisa Cardoso Neto - Trưởng đoàn chia sẻ thông tin tình hình kinh tế và mong muốn hợp tác giữa Ăng-gô-la và Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho rằng, với tình hình kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước như trên, việc đàm phán đi đến ký kết Hiệp định thuế giữa hai nước sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư của Việt Nam và Ăng-gô-la thông qua việc tạo ra một môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư Việt Nam và Ăng-gô-la tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Quá trình đàm phán đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau. Tất cả các Điều khoản trong dự thảo Hiệp định thuế đã được hai bên rà soát và thảo luận, những nội dung chưa được hai đoàn đàm phán thống nhất được để trong ngoặc vuông. Hai đoàn đàm phán thống nhất sẽ tiến hành đàm phán vòng 2 tại Ăng-gô-la trong thời gian tới.

Việc triển khai đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được đánh giá là bước đi thiết thực nhằm củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác kinh tế giữa hai nước. Khi Hiệp định được ký kết, các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc giảm chi phí thuế, tránh rủi ro đánh thuế hai lần, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng của Ăng-gô-la./.