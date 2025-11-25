Nâng cao nghiệp vụ phát hiện, xử lý vi phạm về thuế cho cán bộ thuế

(TBTCO) - Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa phối hợp với Cục Thuế tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng “Phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế” dành riêng cho công chức lãnh đạo ngành Thuế. Đây là lớp thứ hai được tổ chức trong năm 2025.

Ngày 24/11/2025, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức Lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng “Phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế” dành riêng cho công chức lãnh đạo ngành Thuế. Đây là lớp thứ hai được tổ chức trong năm 2025.

Thiếu tướng Chử Văn Dũng chúc các học viên sau khóa học sẽ tạo môi trường làm việc, truyền cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Quang Thành

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện Ban Tổ chức cán bộ Cục Thuế cho biết, thực tiễn quản lý thuế thời gian qua cho thấy nhiều thách thức lớn. Khối lượng hồ sơ, quy mô hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, cũng như mức độ phức tạp trong các vi phạm đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt, nhiều hành vi gian lận mới xuất hiện dưới hình thức tinh vi và khó phát hiện hơn. Những biến đổi này đòi hỏi người lãnh đạo phải có tư duy phân tích sâu hơn, khả năng nhận diện rủi ro sớm hơn và năng lực điều hành linh hoạt, chuẩn xác hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngành Thuế đang triển khai mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, vai trò của đội ngũ công chức lãnh đạo ngày càng trở nên quan trọng và mang tính quyết định đối với hiệu quả công tác quản lý thuế tại mỗi đơn vị. Công chức lãnh đạo là lực lượng nòng cốt trong việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, tính liêm chính và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Chất lượng của đội ngũ công chức sẽ quyết định trực tiếp đến công tác phục vụ người nộp thuế, hiệu quả thu ngân sách và uy tín của toàn ngành.

Trước nhu cầu cấp thiết này, Cục Thuế đã đánh giá cao việc Học viện Cảnh sát Nhân dân đã xây dựng một chương trình đào tạo mang tính chuyên sâu, thực tiễn, hướng trực tiếp vào các vấn đề trọng tâm của công tác quản lý thuế hiện nay.

Thiếu tướng Chử Văn Dũng cùng đại diện các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và các học viên. Ảnh: Quang Thành

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, chương trình bồi dưỡng này đặt trọng tâm vào sáu nhóm nghiệp vụ cốt lõi gồm: Nhận diện sớm rủi ro và dấu hiệu bất thường trong khai thuế, kế toán, giao dịch; Phương pháp phân tích chứng cứ, dữ liệu số, hồ sơ kế toán - tài chính theo cách tiếp cận mới; Nhận biết ranh giới giữa vi phạm hành chính và dấu hiệu tội phạm, từ đó tổ chức xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng thẩm quyền; Cơ chế phối hợp điều tra - xác minh giữa cơ quan thuế và lực lượng Công an trong các vụ việc phức tạp; Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm hiệu lực nhưng vẫn tuân thủ quy trình, chuẩn mực và trách nhiệm giải trình; Chia sẻ các vụ việc điển hình, bài học thực tiễn có thể áp dụng ngay tại các đơn vị.

“Đây là những nội dung quan trọng đối với đội ngũ công chức lãnh đạo - những người trực tiếp đưa ra quyết định, chịu trách nhiệm cuối cùng và đồng thời tạo môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp trong toàn ngành và là người định hướng, tạo môi trường làm việc, truyền cảm hứng và dẫn dắt đội ngũ thực thi nhiệm vụ” - Thiếu tướng Chử Văn Dũng nhấn mạnh.

Đại diện Cục Thuế mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện Cảnh sát Nhân dân để mở rộng các chương trình chuyên đề trong năm 2026. Các lĩnh vực dự kiến sẽ được tập trung bao gồm: xử lý vi phạm thuế, điều tra tội phạm kinh tế, phân tích dữ liệu lớn (Big Data), an ninh tài chính - thuế, và các kỹ năng quản trị hiện đại dành cho đội ngũ công chức lãnh đạo./.