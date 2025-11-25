Chứng khoán ngày 25/11: Áp lực bán dồn về cuối phiên, VN-Index quay đầu điều chỉnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 25/11) ghi nhận trạng thái rung lắc khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt trong phiên chiều. Dù mở cửa trong sắc xanh, VN-Index nhanh chóng quay đầu và kết phiên giảm điểm. Thanh khoản bật tăng cho thấy áp lực chốt lời đang chiếm ưu thế, khiến nhịp phục hồi trước đó tạm thời chững lại.

VN-Index giảm hơn 7 điểm

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản rất thấp, điểm số VN-Index ảnh hưởng tích cực từ số ít mã trong khi đa số điều chỉnh. Thị trường trong phiên hôm nay giao dịch kém tích cực với áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều mã. VN-Index đầu phiên tăng điểm nhẹ lên 1.670 điểm, sau đó áp lực bán gia tăng, mạnh hơn trong phiên chiều với thanh khoản tăng kém tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -7,62 điểm, về mức 1.660,36 điểm.

Trong phiên 25/11, các cổ phiếu tăng điểm gồm: VIC (+3,11), VJC (+2,04), VPL (+1,52), GEE (+1,04), HDB (+0,62)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VPB (-1,39), VCB (-1,12), BID (-1,01), TCB (-0,79), CTG (-0,78).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 75 mã tăng giá, 47 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 248 mã giảm giá.

Chỉ số giảm điểm nhẹ, tuy nhiên sắc đỏ vượt trội khi có tới 19/21 nhóm ngành giảm điểm. Hàng không và bất động sản là hai nhóm ngành duy nhất đóng cửa tăng điểm. Ở chiều ngược lại, hóa chất, chứng khoán và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -6,76 điểm về mức 1.909,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 24 mã giảm, 1 mã giữ giá và 5 mã tăng giá.

Phiên giảm điểm với thanh khoản gia tăng đáng kể khi khối lượng khớp lệnh cao hơn (8,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 914 triệu cổ phiếu (58,39%), tương đương giá trị đạt 27.018 tỷ đồng (55,38%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự và cùng giảm điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -3,92 điểm về mức 257,3 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,01 điểm về mức 118,92 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán, tuy nhiên đà bán đã giảm đáng kể so với phiên đầu tuần. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 356 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HDB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 162 tỷ đồng. Theo sau, VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 97 tỷ đồng. Ngoài ra, FPT và HPG cũng được mua lần lượt 72 và 71 tỷ đồng. Ngược lại, SSI là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 192 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và VHM cũng bị bán 136 tỷ đồng và 123 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 12 tỷ đồng.

Xu hướng phục hồi chững lại

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến phiên sáng tương đối tích cực khi lực cầu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì sắc xanh. Thế nhưng, càng giao dịch về sau “phe gấu” càng cho thấy sự lấn lướt. Đỉnh điểm trong 30 phút cuối phiên, lượng cung lớn xuất hiện đè thị trường giảm xuống ngưỡng giá đỏ và lực cầu muộn màng cũng chẳng thể lấy lại được sắc xanh.

Ngoại trừ lực đỡ từ VIC (1,46%) và cây nến tăng trần của VJC, phần còn lại của VN-Index mang đến bầu không khí u ám, bao trùm hầu hết các nhóm ngành trên diện rộng. Áp lực bán trải dài từ nhóm bluechip như SSI, VRE… đến những cổ phiếu midcap như VIX, NVL…, biên độ giảm (-7,62 điểm) chưa thể phản ánh hết diễn biến tiêu cực của đại đa số mã cổ phiếu trong ngày hôm nay.

Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, chứng khoán chịu áp lực bán nhiều nhất. Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VCI, VIX và VND đều giảm trên 2%. Nhóm ngân hàng diễn biến tương tự, nhưng biên độ giảm ít hơn, chủ yếu dao động 1 - 1,5%. HDB và LPB là hai đại diện ngược dòng thị trường, lần lượt tăng 2,3% và 0,9% so với tham chiếu. Nhóm bất động sản cũng không tránh được áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước. Trừ VIC và VPL tăng điểm, các cổ phiếu khác đều giảm từ 1-4%. Các mã vốn hóa nhỏ như SCR, HQC, DIG đối mặt áp lực điều chỉnh sâu nhất.

Áp lực bán gia tăng, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã quay đầu điều chỉnh khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Điểm đáng chú ý là thanh khoản gia tăng, cao nhất trong 11 phiên trở lại đây với khối lượng khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên. Sự trở lại của thanh khoản đi kèm với biên độ giảm cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn chiếm ưu thế hơn và đang khiến cho xu hướng phục hồi trước đó chững lại.

Các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong vị thế mua mới mà cần ưu tiên kiểm soát rủi ro danh mục ở thời điểm hiện tại. Phiên giảm hôm nay chưa bẻ gãy hoàn toàn xu hướng hồi phục trước đó, nhưng cũng là tín hiệu để hạn chế việc gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu. Nhà đầu tư cần duy trì nắm giữ danh mục đã mua thăm dò trước đó, và vị thế mua thêm chỉ mở mới khi các vị thế gia tăng vẫn có được lợi nhuận. Nếu các vị thế mua mới chưa có được lợi nhuận thì cần tuyệt đối kỷ luật, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu có dòng tiền gia tăng mới mạnh tay giải ngân thêm./.