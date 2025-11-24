Chứng khoán ngày 24/11: Thanh khoản đi vắng, VN-Index tăng điểm nhờ những “ngôi sao”

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (24/11) ghi nhận nhịp tăng của VN-Index nhờ lực dẫn dắt từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Tuy vậy, thanh khoản suy giảm mạnh cho thấy lực cầu vẫn thận trọng, trong khi sự phân hóa lan rộng ở nhiều nhóm ngành.

VN-Index tăng hơn 13 điểm

Sau 2 tuần phục hồi, VN-Index tiếp tục phiên giao dịch đầu tuần cuối tháng 11/2025 duy trì tăng điểm. VN-Index tăng điểm đầu phiên với thanh khoản rất thấp hướng đến vùng giá 1.670 điểm và chịu áp lực rung lắc điều chỉnh. Thị trường sau đó tăng điểm tốt hơn trong phiên chiều, thanh khoản có cải thiện. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,05 điểm, lên mức 1.667,98 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 24/11

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+8,85), VHM (+3,22), VNM (+1,52), VPL (+1,42), VJC (+1,42).…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: STB (-0,53), HPG (-0,51), GAS (-0,48), TCB (-0,47), VCB (-0,37).

Mặc dù tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường trong trang thái “xanh vỏ đỏ lòng”, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 123 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu và có 186 mã giảm giá.

Chỉ số đóng cửa tăng điểm, tuy nhiên sắc đỏ vẫn chiếm thế thượng phong với 14/21 nhóm ngành giảm điểm. Bất động sản, hàng không và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành đóng cửa tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất , dầu khí và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +16,47 điểm lên mức 1.916,36 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 18 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 10 mã giảm giá.

Thị trường bứt phá trên nền thanh khoản “èo uột” khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-28,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 577 triệu cổ phiếu (-21,06%), tương đương giá trị đạt 17.388 tỷ đồng (-13,58%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,91 điểm về mức 261,22 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +0,24 điểm lên mức 118,93 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 1.247 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.153 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại muamạnh nhất với giá trị khoảng 157 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, VNM cũng được mua ròng tới 147 tỷ đồng. Các mã ngân hàng và bất động sản như VPB, TCX và HDG cũng thu hút dòng tiền ngoại, với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 64 tỷ đồng, 52 tỷ đồng và 27 tỷ đồng.

Ngược chiều, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm bluechips. Dẫn đầu là VRE với giá trị bán ròng lên tới khoảng 288 tỷ đồng. Theo sau, VHM bị bán ròng 151 tỷ đồng, còn VIC và STB cùng ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 120 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 33 tỷ đồng

Tín hiệu tăng điểm được củng cố

VN-Index khởi đầu ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới tương đối tích cực nhờ sức hút của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến cho đà tăng của điểm số trở nên dễ dàng. Dẫn đầu nhịp bứt phá là bộ tứ cổ phiếu họ Vingroup bao gồm VIC (4,27%), VHM (3,42%), VRE (6,99%) và VPL (4,56%) cùng sự hậu thuẫn của một số bluechip khác như VJC ( 5,24%) và VNM ( 5,18%). Đà tăng của một số cổ phiếu vốn hóa lớn trở thành bệ đỡ giúp chỉ số duy trì sắc xanh trong toàn bộ thời gian giao dịch, dù cho áp lực bán xuất hiện khá mạnh. Ở chiều ngược lại, không ít mã cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh khi diễn biến phân hóa diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt một số cổ phiếu có độ nhạy cao với thị trường phải trải qua đà giảm với biên độ lớn như HAH (-4,49%) và STB (-2,53%).

VN-Index khởi đầu ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới tương đối tích cực. Ảnh: Đức Thanh

Trong phiên giao dịch hôm nay hầu hết ngành đều ghi nhận sự phân hóa mạnh. Nhóm ngân hàng có VPB, KLB, OCB và BID cùng tăng điểm, trong khi ở chiều ngược lại có hơn 10 mã chịu áp lực bán mạnh và đóng cửa trong sắc đỏ. STB dẫn đầu biên độ giảm, mất 2,5%, xuống 50.000 đồng. Một số mã trụ như VCB, CTG, MBB, SHB cũng giảm điểm nhưng biên độ ít hơn.

Ở nhóm chứng khoán, các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VIX, TCX, HCM diễn biến đồng thuận với thị trường. Trong khi đó, những mã vốn hóa nhỏ như APG, VDS, ORS đồng loạt đi xuống.

Diễn biến tương tự xảy ra ở nhóm bất động sản. Ngoài cổ phiếu "họ" Vingroup, nhóm này còn ghi nhận sắc xanh tại cổ phiếu Novaland và Khải Hoàn Land. Cả hai cùng tăng 2,6%, lần lượt lên 15.800 đồng và 7.760 đồng. Trong khi đó, các mã penny như SCR, LDG, CII, HQC đều bị bán mạnh, mất 1-3% vào cuối phiên.

VN-Index có phiên tăng điểm khá tốt trong ngày giao dịch đầu tuần mới hôm nay. Tuy vậy, đà tăng của thị trường chủ yếu được đóng góp bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa mà không lan tỏa ra nhiều nhóm ngành khác. Thanh khoản sụt giảm, khối lượng khớp lệnh thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên và là phiên thấp nhất trong chuỗi tăng điểm phục hồi từ lúc VN-Index chạm mốc 1.580 điểm. Do vậy, tác động tích cực của phiên tăng hôm nay không quá mạnh, dù tín hiệu tăng điểm của thị trường vẫn được củng cố.

Các chuyên gia duy trì quan điểm nắm giữ danh mục đã mua trước đó và mở thêm vị thế, tăng thêm tỷ trọng ở các mã đang có lợi nhuận trong các phiên khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tiến về 1.680 – 1.700 điểm, tuy nhiên nếu không đi cùng sự ủng hộ của dòng tiền, chỉ số sẽ tăng đi kèm rung lắc./.