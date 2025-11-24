Chứng khoán phái sinh ngày 24/11: Sắc xanh phủ rộng khi VN30-Index trở lại chinh phục ngưỡng 1.900 điểm

(TBTCO) - Giá hợp đồng tương lai đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Thị trường chứng khoán phái sinh giao dịch sôi động hơn ở hợp đồng tương lai VN30-Index kỳ hạn gần nhất.

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần cuối tháng 11/2025 duy trì xu hướng tích cực, dù dòng tiền trên thị trường cơ sở vẫn thể hiện sự thận trọng. Dù vậy, giao dịch vẫn đang tích cực hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh. Sau hai tuần phục hồi, VN-Index đang tiếp tục giữ đà tăng, trong đó nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt.

Ngay đầu phiên sáng, VN30-Indexbật tăng hơn 15 điểm, chủ yếu nhờ lực cầu mạnh tại nhóm cổ phiếu Vingroup. Đến giữa phiên, dòng tiền tiếp tục lan tỏa sang nhóm hàng không và ngân hàng, đặc biệt là VJC và VPB, giúp chỉ số duy trì vùng điểm cao nhất trong ngày. Bước sang phiên chiều, thị trường giao dịch sôi động hơn. Dù xuất hiện sự phân hoá, dòng tiền mạnh quay trở lại nhóm Vingroup đã nhanh chóng cân bằng nhịp giảm. VRE tăng trần, VIC và VHM cùng tăng gần 5%.

VN30-Index đóng cửa tại 1.916,36 điểm, tăng 16,47 điểm (+0,87%) so với phiên trước. Thanh khoản nhóm VN30 tiếp tục quanh mức 10.000 tỷ đồng. VN100-Index cũng đóng cửa trong sắc xanh, tăng 0,6% lên 1.813,34 điểm.

Mức tăng tích cực trên thị trường cơ sở nhanh chóng lan toả sang thị trường phái sinh cùng thanh khoản tích cực hơn so với thị trường cơ sở. Hợp đồng VN30F2512 đóng cửa ở mức 1.911 điểm, tăng 0,98%, qua đó thu hẹp chênh lệch âm còn -5,36 điểm so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng dài hạn như 41I1G1000, 41I1G3000, 41I1G6000 ghi nhận mức chênh lệch âm -2,76 đến -10,36 điểm, phần nào phản ánh kỳ vọng thận trọng hơn của thị trường đối với xu hướng trung và dài hạn.

Giá hợp đồng tương lai phiên 24/11

Thanh khoản tăng gần 10% ở hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index kỳ hạn gần nhất (tháng 12/2025). Theo chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch (trader) đang giảm các vị thế đầu cơ, phòng ngừa rủi ro đối với thị trường cơ sở và có sự lạc quan ngắn hạn với VN30-Index. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 tích lũy tích cực trên vùng giá 1.900 điểm. Việc VN30-Index vượt trở lại vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm đang mở ra kỳ vọng về nhịp tăng ngắn hạn trong những phiên cuối tháng.