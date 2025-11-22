Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt do báo cáo thông tin sai lệch

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) do báo cáo có nội dung sai lệch.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị xử phạt 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023, 31/12/2024, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30/6/2024 và tại một số thời điểm trong giai đoạn từ ngày 31/12/2023 đến ngày 31/7/2025.

Ngoài việc bị phạt tiền, Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 31/10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô với số tiền 187,5 triệu đồng. Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Tại một số thời điểm từ ngày 26/12/2023 đến ngày 30/5/2025, công ty cho một số cá nhân vay tiền thông qua các hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá nhưng đến thời điểm chuyển giao, công ty thông báo hủy hợp đồng và các cá nhân hoàn trả lại tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký.

Ảnh minh họa

Hồi tháng 5/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt vi phạm Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô, với tổng số tiền 152,5 triệu đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Cụ thể, đối với mã trái phiếu H39CH2123004 phát hành bởi Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment và mã trái phiếu HQNCH2124005 phát hành bởi Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, công ty không lưu trữ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng trái phiếu trong hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trong đó có tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu.

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đối với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.