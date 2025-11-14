Công ty Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

(TBTCO) - Ngày 12/11, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - HSC (mã Ck: HCM) công bố thông tin bất thường thông báo nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vì HSC đã thực hiện hai hành vi vi phạm hành chính gồm báo cáo không đúng thời hạn và công bố thông tin không đúng theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty bị xử phạt 65 triệu đồng do không gửi đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán các tài liệu gồm báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày kết thúc 9 tháng năm 2024; thông báo ký kết/chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đối với các trường hợp ông Hồ Sỹ Hiệp, bà Huỳnh Thị Yến Nga và ông Trần Văn Tuấn Kiệt.

Công ty Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin. Ảnh: T.L

HSC cũng bị xử phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nghị quyết hội đồng quản trị ngày 9/8/2024 thông qua hạn mức tín dụng tại ACB - giao dịch lớn hơn 10% tổng tài sản công ty tại báo cáo tài chính năm 2023 có kiểm toán. Theo đó, HSC bị xử phạt 125 triệu đồng với hai hành vi vi phạm này.

Quyết định xử phạt nêu rõ công ty vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi báo cáo đúng thời hạn theo quy định pháp luật, dẫn tới tình tiết tăng nặng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2025, HSC ghi nhận doanh thu quý III của HSC đạt 1.389 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng ở các mảng kinh doanh chính.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của HSC đạt 44.762 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.624 tỷ đồng. Trong quý III, HSC đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phân phối thành công gần 360 triệu cổ phiếu, đạt 100% tổng số lượng chào bán, thu về gần 3.600 tỷ đồng./.