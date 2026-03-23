(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành khẩn trương triển khai 6 nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính có phân định thẩm quyền cho cơ quan hải quan, nhằm siết kỷ cương thực thi và nâng hiệu quả kiểm soát vi phạm.

Cục Hải quan vừa có văn bản đôn đốc các Chi cục Hải quan khu vực, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức triển khai thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có phân định thẩm quyền xử phạt cho cơ quan hải quan.

Lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa. Ảnh: HA

Theo đó, 6 nghị định cần được tập trung triển khai gồm: Nghị định số 211/2025/NĐ-CP về hoạt động mật mã dân sự; Nghị định số 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; Nghị định số 296/2025/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số 301/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt trong lĩnh vực thủy sản; Nghị định số 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; Nghị định số 341/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức nghiên cứu kỹ nội dung các nghị định, nắm vững quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt để áp dụng thống nhất trong quá trình thực thi công vụ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến người khai hải quan, người nộp thuế nhằm nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Hải quan (qua Ban Pháp chế) để được hướng dẫn, xử lý, bảo đảm thống nhất trong toàn ngành.

Việc đôn đốc triển khai các nghị định xử phạt vi phạm hành chính có phân định thẩm quyền cho lực lượng hải quan diễn ra trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.635 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa hơn 3.267 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 3 vụ, đồng thời chuyển cơ quan chức năng khởi tố 19 vụ theo quy định. Kết quả này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật.