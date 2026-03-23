(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các cá nhân liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Tập đoàn ST8 (mã Ck: ST8).

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt ông Hồ Đắc Sơn (địa chỉ: 65 đường 47, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) số tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Trong khoảng thời gian từ ngày 2/1/2024 đến ngày 22/3/2024, cá nhân này đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu ST8, tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng giá. Kết quả kiểm tra cho thấy, chưa có cơ sở xác định khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm nêu trên.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Hồ Đắc Sơn, bao gồm: cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 25/3/2026; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn.

Liên quan đến vụ việc, UBCKNN cũng xử phạt 18 cá nhân khác do có hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, qua đó tạo điều kiện cho hành vi thao túng cổ phiếu ST8. Các cá nhân này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng. 18 cá nhân này cũng bị áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 25/3/2026.

Theo UBCKNN, kết quả kiểm tra hiện chưa có cơ sở để xác định các cá nhân nói trên thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm. Việc xử lý nghiêm các hành vi thao túng và cho mượn tài khoản để thao túng thị trường là bước đi nhằm tăng cường kỷ cương, minh bạch và bảo vệ sự ổn định của thị trường chứng khoán./.