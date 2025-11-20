Chứng khoán ngày 20/11: Phiên đáo hạn biến động, VN-Index vẫn giữ sắc xanh nhờ những “ngôi sao” dẫn dắt

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/11) sau phiên giảm điểm với thanh khoản tăng, thị trường giao dịch chậm lại. Áp lực vẫn gia tăng ở nhiều mã, song chỉ số chính đã phục hồi tốt trở lại trong phiên chiều với lực cầu cải thiện giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh.

VN-Index tăng gần 7 điểm

Thị trường hôm nay ghi nhận diễn biến khá tích cực, tuy nhiên, nhịp bứt phá chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu lớn trong khi đà tăng chưa thực sự lan tỏa rộng ra toàn thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,99 điểm, lên mức 1.655,99 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 20/11

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+6,73), VJC (+1,76), VHM (+0,84), VPB (+0,81), HDB(+0,44).…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HPG (-0,59), MWG (-0,46), TCB (0,31), CTG (-0,30), MBB (-0,27).

Mặc dù tăng điểm nhưng độ rộng của thị trường trong trang thái “xanh vỏ đỏ lòng”, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 120 mã tăng giá, 68 mã giữ giá tham chiếu và có 179 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm tích cực của thị trường song độ rộng thị trường của các nhóm ngành khá cân bằng với 11/18 ngành giảm điểm cho thấy dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số mã nhất định. Ngành bán lẻ dẫn đầu đà giảm, trong khi ngành du lịch và giải trí tăng hơn 2%.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +11,26 điểm lên mức 1.897,46 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cũng khá cân bằng khi có 12 mã tăng giá, 5 mã giữ giá và 15 mã giảm giá.

Thanh khoản trên sàn HOSE phiên hôm nay ghi nhận sự sụt giảm so với phiên giao dịch trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 16.786 tỷ đồng, giảm -18.72%. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 19.686 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -0,8 điểm về mức 264,23 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ -0,13 điểm về mức 119,51 điểm.

Điểm sáng tới từ giao dịch khối ngoại khi nhóm nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng 244 tỷ đồng sau 11 phiên bán ròng liên tiếp trước đó. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 293 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu ngân hàng VPB được khối ngoại rót ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị gần 181 tỷ đồng. 2 cổ phiếu SSI và VIC xếp tiếp theo danh sách mua ròng với giá trị khoảng 124-135 tỷ đồng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tạiVCI với giá trị 172 tỷ đồng; MWG và MBB cũng nằm trong top bán ròng mạnh phiên hôm nay với giá trị khoảng 90-92 tỷ đồng. Ngoài ra, PNJ, FRT cũng bị bán ròng với giá trị lần lượt 45 tỷ và 68 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 4 tỷ đồng

Các nhóm cổ phiếu luân phiên phục hồi

Phiên giao dịch ngày 20/11 mở cửa trong sắc xanh nhờ diễn biến tích cực của các cổ phiếu VHM, HDB và FPT. Bên cạnh đó, VIC, VRE và BVH cũng giao dịch khả quan góp phần đẩy thị trường tiếp tục đi lên. Dù vậy, các mã HPG, CTG và EIB điều chỉnh khiến biên độ tăng bị thu hẹp. Tại thời điểm đóng cửa phiên sáng, VN-Index ghi nhận mức tăng 3,9 điểm. Bước sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng tại nhóm bán lẻ với MWG, PET, PNJ và FRT khiến thị trường đảo chiều, giảm điểm.

Tuy nhiên, dòng tiền nhập cuộc tại VPB, SHB và GEX giúp thị trường hồi phục trở lại về cuối phiên. Rổ VN30 đóng cửa với 13 mã đỏ, 5 mã tham chiếu và 12 mã xanh. Trong đó, VJC giữ vững sắc tím. Ngoài ra, sắc xanh còn lan tỏa sang cổ phiếu ngành bất động sản khi KBC, CRE, VPI, DXG tăng hơn 1,5% nhưng cổ phiếu ngành chứng khoán lại tác động tiêu cực tới đà tăng của chỉ số với VCI, VIX, BSI, DSE, CTS giảm trên 1%.

Chứng khoán ngày 20/11: Phiên đáo hạn biến động, VN-Index vẫn giữ sắc xanh nhờ những “ngôi sao” dẫn dắt. Ảnh: T.L

Xu hướng ngắn hạn VN-Index chuyển sang giai đoạn phục hồi tích lũy tích cực trên vùng hỗ trợ quanh 1.645 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Kỳ vọng sẽ hướng đến kháng cự quanh 1.700 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 70% mức trung bình. Các nhóm cổ phiếu luân phiên phục hồi sau suy giảm và đang chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại các vùng hỗ trợ ngắn hạn sau nhịp phục hồi.

Sau giai đoạn tăng giá mạnh, thị trường đang bước vào giai đoạn cuối năm, thời điểm cơ cấu danh mục, chốt NAV năm 2025. Thanh khoản là khá phù hợp sau giai đoạn đầu cơ ngắn hạn mạnh. Điều này cũng phù hợp khi dòng tiền đầu tư mới cần đánh giá thận trọng hơn dựa vào kế hoạch và triển vọng tăng trưởng của năm 2026.

Các chuyên gia cho rằng, điểm tích cực là thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng, có các thông số định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với trung bình thị trường. Bên cạnh danh mục những cổ phiếu đạt chuẩn thị trường mới nổi với kỳ vọng đón dòng vốn mới từ các quỹ đầu tư. Nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng dựa vào kế hoạch kinh doanh, triển vọng tăng trưởng của năm 2026 trước khi xem xét phân bổ, gia tăng tỉ trọng. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế./.