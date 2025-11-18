Chứng khoán ngày 18/11: VN-Index duy trì sắc xanh, tín hiệu phục hồi củng cố

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (18/11) bất chấp những nhịp rung lắc khiến chỉ số chính liên tục đổi màu, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khép lại phiên giao dịch trong sắc xanh.

VN-Index tăng hơn 5 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, sau phiên tăng điểm tốt và giai đoạn 5 phiên liên tiếp VN-Index phục hồi ở vùng giá 1.580 điểm, vượt lên vùng giá 1.650 điểm. VN-Index đã chịu áp lực điều chỉnh trong đầu phiên khi tăng lên 1.660 điểm, chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh nhẹ, thanh khoản thị trường ở mức thấp, thể hiện áp lực cung không lớn. VN-Index sau đó phục hồi, tăng điểm với thanh khoản cải thiện hơn. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,5 điểm, lên mức 1.659,92 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 18/11

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+2,64), VHM (+1,88), VPB (+1,27), CTG (+0,67), HVN (+0,54).…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GVR (-0,74), VNM (-0,64), VCB (-0,56), LPB (-0,43), FPT (- 0,38).

Độ rộng của thị trường hôm nay khá cân bằng, khi số cổ phiếu tăng giá không quá chênh lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 152 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và có 161 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm tích cực của thị trường song độ rộng thị trường của các nhóm ngành khá cân bằng với 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành bất động sản, bán lẻ tăng khoảng 1% trong khi ngành hóa chất dẫn đầu đà giảm hơn 1%

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +4,53 điểm lên mức 1.898,07 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cũng khá cân bằng khi có 13 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 15 mã giảm giá.

Thanh khoản trên sàn HOSE phiên hôm nay ghi nhận giá trị khoảng 22.663,62 tỷ đồng, tăng 5,26% về giá trị so với phiên hôm qua, trong đó giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm gần 2.538,08 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,33 điểm về mức 267,36 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ -0,66 điểm về mức 120 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, dù tiếp đà bán ròng song áp lực bán trong phiên hôm nay đã thu hẹp, chỉ còn khoảng 84 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 51 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 378 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu FPT cũng được khối ngoại mua ròng trên trăm tỷ đồng. Các mã ngân hàng như TCB, VPB và CTG cũng là tâm điểm mua ròng phiên hôm nay, giá trị dao động từ 80 tỷ tới 97 tỷ đồng. Ngược chiều, các cổ phiếu nằm top bán ròng phiên hôm nay hầu hết thuộc nhóm tài chính. Trong đó, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu VIX khoảng 151 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu MBB, VCI và STB cũng bị khối ngoại bán ròng từ 110 tỷ đến 137 tỷ đồng, VRE cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 66 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 54 tỷ đồng

Thị trường phục hồi, phù hợp các vị thế tích lũy

Phiên giao dịch ngày 18/11 mở cửa trong sắc xanh nhờ diễn biến tích cực của các cổ phiếu VHM, NVL và VPL. Sau đó, thị trường xuất hiện các nhịp tăng, giảm đan xen với FPT, LPB và GVR điều chỉnh trong khi HVN, TPB và DGW giao dịch khả quan. Tại thời điểm đóng cửa phiên sáng, lực cầu chiếm ưu thế giúp VN-Index tăng 1,74 điểm. Bước sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng tại các mã vốn hóa lớn như VNM, GAS và MSN khiến thị trường đi xuống. Tuy nhiên, dòng tiền nhập cuộc tại các cổ phiếu VIC, VPB và CTG giúp VN-Index hồi phục và duy trì đà tăng về cuối phiên.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index chuyển sang giai đoạn phục hồi tích lũy tích cực trên vùng hỗ trợ. Ảnh: T.L

Xu hướng ngắn hạn VN-Index chuyển sang giai đoạn phục hồi tích lũy tích cực trên vùng hỗ trợ quanh 1.645 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên hiện nay. Kỳ vọng hướng đến kháng cự quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 08,09/2025. Thanh khoản vẫn ở mức thấp với khối lượng giao dịch trên HOSE trung bình chỉ khoảng 700 triệu cổ phiếu/phiên so với trung bình 01 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 10, thể hiện sự luân chuyển phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh.

Diễn biến thị trường cho thấy, thanh khoản cải thiện dần sau giai đoạn đầu cơ ngắn hạn mạnh. Phù hợp khi thị trường đang đi vào giai đoạn cuối năm 2025, với dòng tiền đầu tư sẽ đánh giá thận trọng hơn dựa vào kế hoạch và triển vọng tăng trưởng của năm 2026 trước khi xem xét gia tăng mới. Thị trường đang phục hồi, phù hợp cho các vị thế tích lũy, hoặc giao dịch ngắn hạn trong biên độ hẹp với các mã, nhóm mã sẽ luân phiên phục hồi sau giai đoạn giảm giá mạnh. Điểm tích cực là thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng, có các thông số định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với trung bình thị trường.

Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế./.