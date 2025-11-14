Chứng khoán ngày 14/11: VN-Index giữ sắc xanh phiên cuối tuần, dòng tiền phân hóa mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/11) ghi nhận diễn biến giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch, nhưng VN-Index kịp hồi phục và đóng cửa trong sắc xanh. Độ rộng tích cực ở phần lớn nhóm ngành cho thấy tín hiệu cải thiện nhẹ của thị trường, dù dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng và phân hóa rõ rệt.

VN-Index đóng cửa lấy lại sắc xanh

Sau những phút giằng co căng thẳng, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên cuối tuần trong sắc xanh khi VN-Index đảo chiều tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,02 điểm, lên mức 1.635,46 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 14/11

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: TCX (+0,70), LPB (+0,68), HPG (+0,61), VHM (+0,56), VNM (+0,48).…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: CTG (-0,36), VPL (-0,36), MSN (-0,34), STB (-0,27), ACB (- 0,17).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 153 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và có 138 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, cho thấy dòng tiền tập trung vào một số mã cụ thể trong từng ngành. Ngành bán lẻ, tài nguyên cơ bản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành dich vụ tài chính, bảo hiểm,…

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng +7,31 điểm lên mức 1.871,54 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm tương đối cân bằng khi có 11 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 6 mã giữ giá.

Thị trường tăng điểm tuy nhiên thanh khoản chưa có dấu hiệu hỗ trợ vào đà tăng khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp so với bình quân 20 phiên. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 18.201 tỷ đồng, giảm -6,94% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 20.856 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,32 điểm lên mức 267,61 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,05 điểm lên mức 120,09 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng, nhưng ít hơn hôm qua, khi bán ròng 672 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 672 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 309 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu HPG cũng được khối ngoại mua ròng 194 tỷ đồng. Các mã Bluechips khác như HAG, PVD và FPT cũng là tâm điểm mua ròng phiên hôm nay, giá trị dao động từ 53 tỷ tới 85 tỷ đồng. Ngược chiều, các mã nằm top bán ròng phiên hôm nay đều thuộc nhóm tài chính. Trong đó, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu ngân hàng STB với giá trị 211 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu VCI, VIC và HDB cũng bị khối ngoại bán ròng từ 107 tỷ đến 177 tỷ đồng, SSI cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 80 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 44 tỷ đồng.

Diễn biến phân hóa tiếp tục tiếp diễn

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 14/11 mở cửa với lực bán có phần chiếm ưu thế trên bảng điện tử đẩy VN-Index giảm hơn 8 điểm. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, BCM, CTG, STB… chìm trong sắc đỏ tác động tiêu cực tới thị trường. Sức ép cũng diễn ra ở các mã ngân hàng, chứng khoán như ACB, SSB, VCI, ORS… Tuy nhiên, lực cầu dần nhập cuộc trở lại hướng tới FPT, VCB, LPB và TCX góp phần giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm. Tại thời điểm đóng cửa phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 0,82 điểm.

Diễn biến phân hóa tiếp tục diễn ra trong phần lớn thời gian của phiên chiều. Nhóm hóa chất, cao su với GVR, DPR, DGC, DCM, DPM… giao dịch kém khởi sắc. Dù vậy, lực đỡ ghi nhận tại các cổ phiếu thép, dầu khí, vận tải như HPG, NKG, PVD, POW, NT2, VSC… củng cố chỉ số hồi phục. Nhóm bán lẻ, thực phẩm cũng thu hút dòng tiền tốt với HAG tăng trần, MWG, VNM, DGW, HSL đều tăng hơn 1,4%. Nhiều cổ phiếu bất động sản, xây dựng và vật liệu cũng giao dịch sôi động với NVL giữ vững sắc tím cùng HDG, SCR, CII, DIG, CRE, CKG đồng thuận tăng hơn 2,2%.

Chỉ số VN-Index vẫn giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: T.L

Chỉ số VN-Index vẫn giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần với thanh khoản giữ ở mức trung bình. Dù đóng cửa có biên độ tăng điểm khá mỏng ( 0,25%) nhưng vẫn là điểm sáng tích cực của VN-Index khi so sánh với các chỉ số lớn trên thị trường châu Á như Nikkei 225 (-1,76%); Hang Seng (-1,82%); KOSPI (-3,81%)… Điểm đáng lưu ý hiện tại là thanh khoản vẫn ở vùng thấp khiến tâm lý của nhà đầu tư có phần lo ngại và thận trọng nên dù bứt phá mạnh về điểm số trong ngày giao dịch giữa tuần nhưng VN-Index vẫn chưa thể bùng nổ trong 2 phiên vừa qua.

Trên góc nhìn tuần, VN-Index tăng 2,27%, chấm dứt chuỗi 4 tuần điều chỉnh liên tiếp cho thấy đà giảm đã tạm dừng. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là điểm trừ khi khối lượng khớp lệnh toàn thị trường giảm tới 45,8% so với trung bình 20 tuần, khiến tín hiệu đảo chiều chưa được xác nhận. Dẫu vậy, diễn biến tuần qua vẫn mang sắc thái lạc quan, mở ra cơ hội giải ngân thăm dò và tăng dần tỷ trọng nếu thanh khoản sớm cải thiện./.