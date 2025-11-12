Chứng khoán ngày 12/11: Sắc xanh lan tỏa, VN-Index giành lại mốc 1.600 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/11) trải qua phiên giao dịch đầy khởi sắc. Đà tăng được nới rộng về cuối phiên nhờ lực cầu bắt đáy dâng cao, nhất là tại nhóm cổ phiếu trụ. Sắc xanh bao phủ giúp VN-Index vượt xa ngưỡng tâm lý 1.600 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.

VN-Index lấy lại mốc 1.600 điểm

Sau giai đoạn giảm giá với những thông tin tích cực hơn từ tiến trình nâng hạng. Thị trường đã phục hồi tốt trở lại sau khi áp lực bán giảm khá mạnh trong những phiên trước. Chỉ số VN-Index hôm nay tăng điểm với thanh khoản thấp trong phiên sáng sau đó tăng tốt hơn với lực cầu giá lên cải thiện, gia tăng thanh khoản tăng tích cực khi VN-Index vượt lên mốc tâm lý 1.600 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 38,325 điểm, lên mức 1.631,86 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 12/11

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+9,17), VHM (+3,78), TCB (+2,20), FPT (+1,77), VCB (+1,12)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BHN (-0,05), TCX (-0,03), BCM (0,02), ACG (-0,02), PAN (-0,02).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 268 mã tăng giá, 36 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 58 mã giảm giá.

Sắc đỏ đột ngột thu hẹp nhanh, phiên tăng điểm đồng thuận khi toàn bộ nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Trong đó, dẫn đầu là bất động sản, bảo hiểm và ngân hàng là những nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, không nhóm ngành nào đóng cửa giảm điểm.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +50,67 điểm lên mức 1.872,27 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hoàn toàn khi có tới 29 mã tăng và có chỉ có 1 mã giảm giá.

Phiên phục hồi rất tích cực của thị trường, tuy nhiên thanh khoản chưa có dấu hiệu hỗ trợ vào đà tăng khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp hơn -24,8% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 758 triệu cổ phiếu (+13,99%), tương đương giá trị đạt 22.166 tỷ đồng (+12,07%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +3,71 điểm lên mức 264,79 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,18 điểm lên mức 119,03 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng nhưng khối lượng không lớn. Toàn thị trường, khối này chỉ bán ròng 464 tỷ đồng phiên hôm nay.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 386 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 258 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu HPG và FPT cùng được khối ngoại mua ròng mỗi mã 115 tỷ đồng. MSN và VNM cũng là tâm điểm mua ròng phiên hôm nay, giá trị lần lượt đạt 89 tỷ và 83 tỷ đồng. Ngược chiều, các mã nằm top bán ròng phiên hôm nay đều thuộc nhóm tài chính. Trong đó, khối ngoại bán mạnh nhất tại cổ phiếu chứng khoán VCI với giá trị 198 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HDB, VIX và STB cũng bị khối ngoại bán ròng từ 135 tỷ đến 171 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 78 tỷ đồng.

Tín hiệu tích cực đang quay lại

Trái ngược với nhiều đồn đoán về một xu hướng ảm đạm sắp tới của thị trường chung, VN-Index cho thấy diện mạo hoàn toàn khác so với những phiên trước khi càng giao dịch về sau càng cho thấy sức bật mạnh mẽ. Sắc xanh bao trùm thị trường với đà tăng trải dài từ nhóm cổ phiếu bluechip như VHM (4,44%), TCB (4,01%) đến màu tím của những mã vốn hóa vừa và nhỏ như NVL (6,97%), CII (6,80%). Dòng tiền mang theo yếu tố lan tỏa đến nhiều nhóm ngành khác nhau và nhà đầu tư có quyền hy vọng về một xu hướng mới tích cực hơn cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, tương đối ít mã chịu áp lực điều chỉnh và biên độ giảm cũng chỉ quanh ngưỡng 0 - 0,5% do đó, tác động giảm tới chỉ số chung là không đáng kể.

VN-Index bùng nổ tăng mạnh về điểm số và đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Ảnh: T.L

Xét theo nhóm ngành, ngân hàng cũng là nhóm ghi nhận trạng thái tăng đồng thuận nhất. Trừ OCB giữ nguyên tham chiếu, toàn bộ cổ phiếu ngành này đều biến động theo hướng tích cực. TCB dẫn đầu biên độ tăng giá với 4%, sau đó đến SSB, EIB và SHB đều hơn 3%. Sắc xanh cũng bao trùm nhóm bất động sản. NVL và CII hôm nay cùng đóng cửa tại giá trần và không có bên bán vào cuối phiên. Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như PDR, HDG, KDH, DXS, LDG cũng tăng trên 3% so với tham chiếu.

VN-Index có phiên bùng nổ tăng mạnh về điểm số. Đóng cửa ở mức cao nhất ngày với tất cả các nhóm ngành đều tăng điểm, trong đó nhóm cổ phiếu lớn có sự bứt phá ấn tượng. Điểm trừ là thanh khoản vẫn chưa thực sự bùng nổ mạnh để hỗ trợ khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên nên xu hướng đảo chiều vẫn chưa được xác nhận một cách hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc đồng loạt nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm và đóng cửa VN-Index vượt xa mức tâm lý 1.600 điểm cho thấy tín hiệu tích cực đang quay lại. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, thay vì chờ đợi sự xác nhận từ thanh khoản thì nhà đầu tư có thể mở vị thế mua thăm dò với tỷ trọng vừa phải trong phiên kế tiếp. Sau đó tăng dần thêm khi có sự xác nhận từ thanh khoản hoặc vị thế thăm dò đã có lợi nhuận. Mặc dù vậy vẫn cần tránh việc mua đuổi và hạn chế vị thế mua mới khi VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.660 điểm trong phiên tới./.