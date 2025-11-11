Chứng khoán ngày 11/11: Lực cầu xuất hiện tại vùng giá chiết khấu, VN-Index tăng điểm trở lại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (11/11) phục hồi trở lại sau ba phiên giảm điểm. Chỉ số VN-Index đầu phiên tăng điểm với thanh khoản thấp có thời điểm điều chỉnh về vùng giá 1.580 điểm sau đó hồi phục, tăng điểm dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index tăng hơn 13 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhẹ, nhưng thanh khoản còn dè dặt khiến chỉ số có thời điểm điều chỉnh về vùng 1.580 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy dần mạnh lên, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp thị trường bật tăng vững vàng trong suốt thời gian còn lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,07 điểm, lên mức 1.593,61 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 11/11

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VHM (+2,96), VIC (+1,77), BID (+0,96), VNM (+0,92), MSN (+0,77)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HVN (-0,87), LPB (-0,53), VJC (-0,21), GEE (-0,20), SSB (-0,16).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 186 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu, có 114 mã giảm giá.

Trải qua 3 phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index có phiên lấy lại sự tích cực khi độ mở nghiêng về sắc xanh với 14/21 nhóm ngành tăng điểm. Chứng khoán, bảo hiểm và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, hàng không và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +17,42 điểm lên mức 1.821,01 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hoàn toàn khi có tới 20 mã tăng, 2 mã giữ giá tham chiếu và có chỉ có 8 mã giảm giá.

Phiên phục hồi của thị trường, tuy nhiên không được hỗ trợ bởi yếu tố thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh ở mức thấp hơn -35.8% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 665 triệu cổ phiếu (-9.51%), tương đương giá trị đạt 19,778 tỷ đồng (-7.34%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +2,9 điểm lên mức 261,08 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,4 điểm lên mức 117,85 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 76 tỷ đồng, song đà bán ròng đã giảm đáng kể so với những phiên trước đó.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 75 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 153 tỷ đồng. Theo sau, HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 105 tỷ đồng. Ngoài ra, VNM và SHB cũng được mua lần lượt 81 và 73 tỷ đồng. Ngược lại, MBB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 69 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu STB và CTG cũng bị bán 66 tỷ đồng và 53 tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 17 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đà hồi phục

Trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index ngay lập tức duy trì sắc xanh trong hầu hết thời gian giao dịch và thành quả được giữ vững cho tới khi kết thúc phiên. Dẫn đầu đà tăng là bộ đôi cổ phiếu họ Vingroup (VHM, VRE) cùng với sức bật đáng ghi nhận từ nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ như VNM ( 3,33%) và MSN ( 2,89%) trở thành những nhân tố chính lấy lại sự tích cực cần thiết cho thị trường chung. Ở chiều ngược lại, HVN (-4,36%) và một số cổ phiếu midcap phải đầu hàng trước lực bán tới từ phe gấu và chìm trong sắc đỏ, tuy nhiên ảnh hưởng tới chỉ số là không đáng kể.

Xét theo ngành, nhóm chứng khoán tăng đồng thuận nhất. Trừ TCX đóng cửa trong sắc đỏ, các cổ phiếu còn lại tăng 0,3-4%. Hai cổ phiếu vốn hóa lớn của nhóm này là VIX và SSI lấy lại trạng thái hưng phấn sau nhiều phiên giao dịch ảm đạm, lần lượt tăng 4,1% và 3,7%.

Ở nhóm ngân hàng, SHB dẫn đầu biên độ tăng với 3,3%, lên 15.800 đồng. Các mã đầu ngành như STB, BID, CTG hay TCB cũng có thêm 1-2% so với tham chiếu. Trong khi đó cổ phiếu bất động sản ghi nhận sự phân hóa mạnh. Trong khi nhóm Vingroup và DXG, DIG, PDR, QCG tăng mạnh thì các mã vốn hóa vừa và nhỏ khác như KHG, HDC, HQC, NVL, NLG lội ngược dòng thị trường. Nhóm dầu khí diễn biến tương tự khi đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ, dù biên độ giảm không đáng kể. BSR là cổ phiếu duy nhất giữ được sắc xanh, nhích 0,3% lên 15.600 đồng.

VN-Index đã bật tăng trở lại sau 3 phiên giảm điểm trước đó. Ảnh: T.L

VN-Index đã bật tăng trở lại sau 3 phiên giảm điểm trước đó. Biên độ tăng điểm không quá lớn và thanh khoản chưa bùng nổ nên phiên tăng hôm nay chưa mang nhiều tín hiệu xác nhận sự đảo chiều. Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu nhạy với thị trường và vốn hóa lớn đều đồng loạt tăng điểm cho thấy đà giảm đang có tín hiệu chững lại.

Vì tín hiệu đảo chiều chưa được xác nhận nên các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm thận trọng, chờ đời tín hiệu xác nhận từ thanh khoản mới mạnh tay quay trở lại vị thế mua ròng mới. Nhịp rung lắc của VN-Index vẫn chờ đợi ngưỡng hỗ trợ ở quanh mốc 1.560 điểm nên nhà đầu tư có thể mở vị thế mua thăm dò tỷ trọng nhỏ ở ngưỡng hỗ trợ nên và tăng dần khi đã có lợi nhuận./.