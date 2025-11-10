Chứng khoán ngày 10/11: Tâm lý thận trọng bao trùm, VN-Index tiếp tục giảm điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần giao dịch mới (10/11) trong tâm thế thận trọng, khi áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành khiến VN-Index tiếp tục giảm điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm, phản ánh tâm lý dè dặt của nhà đầu tư sau ba phiên điều chỉnh liên tiếp.

VN-Index giảm hơn 18 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục là một phiên giao dịch đầy biến động, chỉ số VN-Index có thời điểm nhuộm sắc xanh trước khi giảm điểm về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -18,56 điểm, về mức 1.580,54 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 10/11

Trong phiên 10/11, các cổ phiếu tăng điểm gồm: HPG (+0,71), TCB (+0,65), SSI (+0,31), BVH (+0,17), GVR (+0,14). Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VHM (-4,52), FPT (-1,78), CTG (-1,20), VCB (-0,94), GAS (- 0,91).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 101 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 202 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, phiên giao dịch với sự áp đảo của phe bán khi độ mở nghiêng về sắc đỏ, 15/21 nhóm ngành giảm điểm. Thép, thực phẩm tiêu dùng và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, dầu khí và bất động sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -20,53 điểm về mức 1.804,18 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 21 mã giảm, 3 mã giữ giá và 6 mã tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh sụt giảm -19,8% so với phiên giao dịch trước đó và thấp hơn -32,6% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 735 triệu cổ phiếu (-13,32%), tương đương giá trị đạt 21.344 tỷ đồng (-13,35%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Chỉ số HNX-Index giảm -1,93 điểm về mức 258,18 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +0,7 điểm lên mức 117,45 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài giảm đáng kể đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -183 tỷ đồng. HPG 405 tỷ đồng, VIX 73 tỷ đồng và MWG 71 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HDB -118 tỷ đồng, VRE -82 tỷ đồng, KDH -81 tỷ là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 113 tỷ đồng.

Kỳ vọng VN-Index sẽ sớm xây nền tích lũy

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới có phần kém suôn sẻ, VN-Index chìm xuống ngưỡng giá đỏ trong suốt phiên giao dịch buổi sáng và phải sang đến phiên chiều, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ kéo thị trường “rút chân” trở lại với màu xanh xuất hiện dày đặc hơn. Thế nhưng 30 phút cuối phiên trở thành nỗi ám ảnh của đa số nhà đầu tư khi lượng cung ồ ạt trào ra, đẩy chỉ số giảm điểm, đánh mất toàn bộ thành quả của nhịp kéo trước đó không lâu.

Sắc đỏ trải dài, đặc biệt một số cổ phiếu tên tuổi có biên độ giảm trong ngưỡng 4 – 5% như bất động sản (NVL, VHM, VRE), chứng khoán (VIX) và công nghệ (FPT). Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn hiếm hoi giữ được sắc xanh trong ngày hôm nay như SSI ( 1,97%), TCB ( 1,21%) và HPG ( 1,54%), trở thành những tấm lá chắn giúp chỉ số tránh khỏi nhịp giảm mạnh hơn.

VN-Index đóng cửa giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất. Ngoài VHM, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn như VRE, NVL, NLG cùng giảm hơn 3%. Các mã vốn hóa nhỏ như LDG, QCG, CII, HQC, PDR hay DXS đều mất trên 1,5%.

Cổ phiếu dầu khí cũng chìm trong sắc đỏ với biên độ giảm phổ biến 2-3%. PVD là trường hợp duy nhất giữ được giá tham chiếu 24.700 đồng.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng có sự phân hóa mạnh. EIB, SSB, LPB và CTG dẫn đầu biên độ giảm khi mất 2-3%. Ngược lại, TCB và STB đóng cửa trong sắc xanh với mức tăng lần lượt là 1,2% và 0,3%. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn khác như VPB, SHB, TPB diễn biến tích cực hơn tuần trước khi giữ tham chiếu bất chấp áp lực bán mạnh.

Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trong ngày giao dịch đầu tuần mới khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp. Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước và duy trì ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm mạnh so với mức bình quân 20 phiên.

Các chuyên gia nhận định, VN-Index vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh và khả năng cao sẽ test lại mốc hỗ trợ 1.560 điểm trong các phiên tới. Tại ngưỡng hỗ trợ này kỳ vọng nhịp điều chỉnh sẽ dừng lại và VN-Index sẽ xây nền tích lũy trước khi quay lại xu hướng tăng điểm. Vì vậy, nhà đầu tư ưu tiên vị thế mua thăm dò tỷ trọng nhỏ tại ngưỡng hỗ trợ và chờ đợi sự phản ứng của thị trường tại nhịp này. Khi vị thế thăm dò đã có lợi nhuận thì mới từng bước nâng dần tỷ trọng cổ phiếu./.