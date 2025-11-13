Chứng khoán ngày 13/11: VN-Index giằng co, đà hồi phục chững lại

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/11) khép lại với phiên giao dịch giằng co. Chỉ số VN-Index gần như đi ngang cho thấy đà hồi phục đang chững lại sau hai phiên tăng trước đó. Thanh khoản duy trì ở mức trung bình, cho thấy lực cầu vẫn hiện diện nhưng mang tính chọn lọc cao.

VN-Index gần như đi ngang

Sau phiên tăng điểm mạnh vượt lên kháng cự tâm lý và xu hướng giảm giá ngắn hạn. Thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc ở vùng giá cao. VN-Index tăng điểm hướng đến vùng giá 1.640 điểm sau đó điều chỉnh về 1.625 điểm và phục hồi trở lại cuối phiên với mức độ phân hóa tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -0,4 điểm, về mức 1.631,44 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 13/11

Trong phiên 13/11, các cổ phiếu tăng điểm gồm: PVD (+6,95), DGC (+6,95), VNM (+3,34), SHB (+0,31), TCB (+0,29)... Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VIX (-1,77), SSI (-1,55), VIX (-2,96), STB (-3,75), HPG (-1,67)...

Mặc dù giằng co đi ngang nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiên về tích cực, phân hóa với dòng tiền luân chuyển tốt. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 163 mã tăng giá, 63 mã giữ giá tham chiếu và có 138 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, trong phiên VN-Index giao dịch giằng co số nhóm ngành tăng giảm cũng giữ ở trọng thái khá cân bằng. Trong đó, hóa chất, dầu khí và thực phẩm đồ uống là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản và công nghệ thông tin là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -8,04 điểm về mức 1.864,23 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 15 mã giảm, 2 mã giữ giá và 13 mã tăng giá.

Thanh khoản vẫn duy trì mức thấp với giá trị giao dịch trên HOSE đạt trên 21.737 tỷ đồng (-2%), khối lượng giao dịch đạt 699 triệu cổ phiếu (-7,7%) so với phiên trước. Thị trường đang cơ cấu danh mục, dịch chuyển, gia tăng vào các mã chất lượng tốt.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Chỉ số HNX-Index tăng +1,5 điểm lên mức 266,29 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,01 điểm lên mức 120,04 điểm.

Giao dịch khối ngoại gia tăng lực bán ròng, nhưng giá trị bán không quá lớn. Khối này đã bán ròng 1.240 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 988 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 288 tỷ đồng. Theo sau, VNM là mã tiếp theo được gom mạnh 276 tỷ đồng. Ngoài ra, TCB và PVD cũng được mua lần lượt 144 và 119 tỷ đồng. Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 408 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCI và VIX cũng bị "xả" 223 tỷ đồng và 129 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 37 tỷ đồng.

Dòng tiền có xu hướng luân chuyển

VN-Index khởi động phiên giao dịch hôm nay trong sắc xanh, nhưng nhanh chóng lùi xuống dưới tham chiếu ngay sau khi hoàn tất các lệnh mở cửa. Trong phần còn lại của buổi sáng, đồ thị chỉ số dao động qua lại và trạng thái giằng co tiếp tục duy trì trong suốt buổi chiều.

Thị trường ghi nhận 4 mã tăng trần, nổi bật là PVD và DGC khi cùng đạt thanh khoản quanh 800 tỷ đồng. GEE cũng tăng hết biên độ lên 173.100 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản hơn 177 tỷ đồng. Cả ba đều góp mặt trong nhóm 10 cổ phiếu nâng đỡ thị trường tích cực nhất trong phiên.

Ngược lại, đà tăng của VN-Index bị chặn lại chủ yếu do áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN30 kết phiên giảm hơn 8 điểm, với 15 mã điều chỉnh. Trong đó, STB, HPG, FPT và VHM là những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất tới chỉ số chung.

VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong phiên tới. Ảnh: T.L

Dù chỉ số không giữ được sắc xanh, nhưng nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm dầu khí, xây dựng, logistics và phân bón vẫn tăng tốt, cho thấy dòng tiền trung hạn vẫn bền vững. Một số mã ghi nhận hiệu suất nổi bật gồm: HAH (+5,1%), PVD (tăng trần), VGC (+4,3%), CSV (+5,4%)...

Về kỹ thuật, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong phiên tới khi chỉ số vẫn đang vận động trong xu hướng giảm ngắn hạn, đồng thời khối ngoại có dấu hiệu gia tăng áp lực bán tại các nhịp hồi phục. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm quanh 1.620 điểm, trong khi vùng kháng cự gần là 1.640 - 1.650 điểm.

Thị trường hiện trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh và phân hóa rõ nét, điểm tích cực là nhiều doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng và định giá hấp dẫn so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó, danh mục cổ phiếu đạt chuẩn thị trường mới nổi cũng đang thu hút kỳ vọng về dòng vốn ngoại mới từ các quỹ đầu tư.

Các chuyên gia nhận định dòng tiền có xu hướng luân chuyển vào nhóm doanh nghiệp đầu ngành, tăng trưởng bền vững, thể hiện định hướng tích cực cho nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản tốt, thuộc các ngành chiến lược và có triển vọng tăng trưởng vượt trội so với nền kinh tế chung./.