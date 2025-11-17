Chứng khoán ngày 17/11: Tín hiệu tích cực được duy trì, VN-Index tăng điểm mạnh phiên đầu tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (17/11) sau tuần tăng điểm, ngắt mạch suy giảm kéo dài gần 5 tuần liên tiếp. Tâm lý thị trường đã cải thiện tích cực hơn, với những cơ hội sinh lợi ngắn hạn khá tốt. Sắc xanh áp đảo khi VN-Index tạo khoảng trống tăng giá ngay từ đầu phiên và duy trì đà bứt phá đến cuối ngày.

VN-Index tăng gần 19 điểm

Diễn biến tích cực được duy trì xuyên suốt phiên giao dịch ngày hôm nay khi càng về sau, VN-Index càng cho thấy khả năng “vượt thác” mạnh mẽ. Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index bứt phá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,96 điểm, lên mức 1.654,42 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 17/11

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+5,31), VHM (+1,01), HPG (+0,69), GVR (+0,64), MSN (+0,59)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VNM (-0,32), GEE (-0,24), BVH (-0,19), CRV (-0,07), VPL (-0,04).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 227 mã tăng giá, 50 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 85 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm tích cực của thị trường và độ mở nghiêng về sắc xanh với 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, bất động sản khu công nghiệp và ngân hàng là ba nhóm ngành đóng cửa tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, hóa chất và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +22 điểm lên mức 1.893,54 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hoàn toàn khi có tới 29 mã tăng và có chỉ có 2 mã giảm giá.

Tín hiệu tích cực quay trở lại, tuy nhiên chưa đi kèm yếu tố hỗ trợ tới từ thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-18,1%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 767 triệu cổ phiếu ( +8,80%), tương đương giá trị đạt 21.552 tỷ đồng ( +3,34%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +1,08 điểm lên mức 268,69 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,57 điểm lên mức 120,66 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 979 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 911 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 236 tỷ đồng. Theo sau, FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 173 tỷ đồng. Ngoài ra, VNM và KDH cũng được mua lần lượt 70 và 52 tỷ đồng. Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 234 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và VCI cũng bị bán 121 tỷ đồng và 119 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng.

Xu hướng phục hồi được củng cố

Trong phiên giao dịch hôm nay, sắc tím xuất hiện nhiều hơn ở một số nhóm ngành với những midcap nổi trội phải kể đến như bất động sản (NVL, LDR), Bán lẻ (DGW), nông nghiệp (HAG). Bên cạnh đó, diễn biến tích cực được ghi nhận ở nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng và chứng khoán trở thành những trợ thủ đắc lực, đóng góp đáng kể vào đà bứt phá của thị trường chung. Ở chiều ngược lại, số ít mã đóng cửa giảm điểm trong khi biên độ giảm ở mức thấp do đó, chỉ số dường như không gặp phải trở ngại nào đáng kể trên con đường chinh phục những mốc điểm cao hơn.

Sắc xanh nối dài trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay với hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm. Ảnh: T.L

Phân theo ngành, bất động sản diễn biến hưng phấn nhất khi hầu hết cổ phiếu thành phần tăng hơn 3%. LDG và NVL cùng chốt phiên tại giá trần, dư mua lần lượt 2,8 triệu và 6,6 triệu cổ phiếu. Một số mã đầu ngành như VIC, VHM, NLG, KDH tích lũy 1-3% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn TP HCM đóng cửa trong sắc xanh. EIB dẫn đầu biên độ tăng với 3,7%, sau đó đến MSB, SSB, STB và SHB. Các mã trụ như VCB, CTG, BID, TCB tăng khiêm tốn hơn, không quá 1%. Nhiều cổ phiếu chứng khoán cũng dậy sóng sau nhịp điều chỉnh mạnh. TCX của Techcom Securities chốt phiên tại 45.100 đồng, cao hơn tham chiếu 2%. SSI, VIX, HCM và VCI đều tích lũy khoảng 1,3%.

Sắc xanh nối dài trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay với hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm. Nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn đã thể hiện tín hiệu tích cực giúp VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất nhất ngày. Thanh khoản có sự cải thiện tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước nhưng vẫn chưa có sự bùng nổ đáng chú ý khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên.

Chưa có sự hậu thuẫn mạnh từ khối lượng nhưng về mặt điểm số và diễn biến trong phiên hôm nay là một tín hiệu khá lạc quan. Ngay khi mở cửa VN-Index đã tạo khoảng Gap tăng giá và càng giao dịch thì biên độ tăng càng lớn giúp VN-Index chinh phục đường trung bình MA20, củng cố xu hướng phục hồi đã khởi tạo từ tuần trước. Các chuyên gia cho rằng vị thế mua thăm dò đã có lợi nhuận nên nhà đầu tưưu tiên tăng thêm tỷ trọng ở các mã cổ phiếu đã mua, tuy vậy việc gia tăng cần chọn thời điểm thị trường chung có rung lắc trong các phiên tới. Vì xu hướng đảo chiều tăng điểm vẫn chưa được xác nhận một cách rõ ràng nên nhà đầu tư chưa vội nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu quá lớn và vẫn cần giữ tỷ trọng cân bằng./.