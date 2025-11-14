Chứng khoán ACB bị xử phạt do vi phạm về trái phiếu và báo cáo không đúng thời hạn

(TBTCO) - Ngày 12/11/2025, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Chứng khoán ACB do vi phạm quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ và báo cáo không đúng thời hạn.

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty TNHH Chứng khoán ACB bị xử phạt 275 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu ngày 23/7/2024 và ngày 21/8/2024 đối với Hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam năm 2024 do Công ty tư vấn hồ sơ chào bán có nội dung không đầy đủ. Tại khoản 1.0 Mục IV Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành không nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Chứng khoán ACB cũng bị phạt 65 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2024, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2025, Danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2024.

ACBS thành lập từ năm 2000, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký đến phát hành chứng quyền có bảo đảm và sản phẩm phái sinh./.