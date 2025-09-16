Chứng khoán ACB bị xử phạt vì công bố thông tin sai lệch

|
GSPC 6,615.28
16/09 | +30.99
(6,615.28 +30.99 (+0.47%))
|
DJI 45,883.45
16/09 | +49.23
(45,883.45 +49.23 (+0.11%))
|
IXIC 22,348.75
16/09 | +207.65
(22,348.75 +207.65 (+0.94%))
|
NYA 21,394.59
16/09 | +20.28
(21,394.59 +20.28 (+0.09%))
|
XAX 6,987.95
16/09 | +110.21
(6,987.95 +110.21 (+1.60%))
|
BUK100P 926.74
16/09 | -2.51
(926.74 -2.51 (-0.27%))
|
RUT 2,405.13
16/09 | +8.07
(2,405.13 +8.07 (+0.34%))
|
VIX 15.49
16/09 | +0.73
(15.49 +0.73 (+4.95%))
|
FTSE 9,249.86
16/09 | -27.17
(9,249.86 -27.17 (-0.29%))
|
GDAXI 23,606.32
16/09 | -142.54
(23,606.32 -142.54 (-0.60%))
|
FCHI 7,880.57
16/09 | -16.36
(7,880.57 -16.36 (-0.21%))
|
STOXX50E 5,428.64
16/09 | -11.76
(5,428.64 -11.76 (-0.22%))
|
N100 1,632.81
16/09 | -1.27
(1,632.81 -1.27 (-0.08%))
|
BFX 4,737.74
16/09 | -26.76
(4,737.74 -26.76 (-0.56%))
|
MOEX.ME 85.20
16/09 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI 26,438.51
16/09 | -8.05
(26,438.51 -8.05 (-0.03%))
|
STI 4,337.74
16/09 | -0.68
(4,337.74 -0.68 (-0.02%))
|
AXJO 8,877.70
16/09 | +24.70
(8,877.70 +24.70 (+0.28%))
|
AORD 9,151.20
16/09 | +30.30
(9,151.20 +30.30 (+0.33%))
|
BSESN 82,380.69
16/09 | +594.95
(82,380.69 +594.95 (+0.73%))
|
JKSE 7,932.40
16/09 | -4.72
(7,932.40 -4.72 (-0.06%))
|
KLSE 1,600.13
16/09 | 0.00
(1,600.13 0.00 (0.00%))
|
NZ50 13,234.89
16/09 | +26.58
(13,234.89 +26.58 (+0.20%))
|
KS11 3,449.62
16/09 | +42.31
(3,449.62 +42.31 (+1.24%))
|
TWII 25,629.64
16/09 | +272.48
(25,629.64 +272.48 (+1.07%))
|
GSPTSE 29,431.02
16/09 | +147.20
(29,431.02 +147.20 (+0.50%))
|
BVSP 143,546.58
16/09 | +1,275.00
(143,546.58 +1,275.00 (+0.90%))
|
MXX 62,102.13
16/09 | +303.19
(62,102.13 +303.19 (+0.49%))
|
IPSA 9,088.53
16/09 | +98.78
(9,088.53 +98.78 (+1.10%))
|
MERV 1,748,701.62
16/09 | -11,172.38
(1,748,701.62 -11,172.38 (-0.63%))
|
TA125.TA 3,111.28
16/09 | -3.64
(3,111.28 -3.64 (-0.12%))
|
CASE30 34,870.40
16/09 | -295.40
(34,870.40 -295.40 (-0.84%))
|
JN0U.JO 6,047.32
16/09 | +24.03
(6,047.32 +24.03 (+0.40%))
|
DX-Y.NYB 97.05
16/09 | -0.25
(97.05 -0.25 (-0.26%))
|
125904-USD-STRD 2,496.02
16/09 | +3.93
(2,496.02 +3.93 (+0.16%))
|
XDB 135.98
16/09 | +0.39
(135.98 +0.39 (+0.29%))
|
XDE 117.65
16/09 | +0.35
(117.65 +0.35 (+0.30%))
|
000001.SS 3,861.86
16/09 | +1.36
(3,861.86 +1.36 (+0.04%))
|
N225 44,902.27
16/09 | +134.15
(44,902.27 +134.15 (+0.30%))
|
XDN 67.86
16/09 | +0.13
(67.86 +0.13 (+0.19%))
|
XDA 66.68
16/09 | +0.21
(66.68 +0.21 (+0.31%))