Theo quyết định xử phạt, ACBS bị phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, ACBS công bố thông tin bản thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm ngày 17/7/2025 sai lệch so với bản cáo bạch đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các số tài khoản nhận tiền mua của 3 mã Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/Cash/7M/84, Chứng quyền STB/ACBS/Call/EU/Cash/7M/85, Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/7M/86.

Chứng khoán ACB bị xử phạt vì công bố thông tin sai lệch
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Ảnh minh họa

Ngoài bị phạt tiền, ACBS còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, ACBS thành lập từ năm 2000, cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký đến phát hành chứng quyền có bảo đảm và sản phẩm phái sinh./.