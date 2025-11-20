Chứng khoán phái sinh ngày 20/11: Hợp đồng tương lai đồng loạt tăng trong phiên đáo hạn

(TBTCO) - Trong phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh hôm nay, sắc xanh thắng thế ở thời điểm đóng cửa. Giao dịch chuyển dần sang các hợp đồng đáo hạn vào tháng 12/2025.

Đóng cửa phiên đáo hạn phái sinh, hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index 41I1FB000 ở mức 1.898,1 điểm, chính thức đáo hạn và chuyển giao vai trò kỳ hạn chính sang VN30F2512. Giao dịch tại hợp đồng 41I1FB000 nhỉnh hơn phiên liên trước với hơn 200.000 hợp đồng được chuyển nhượng.

Kỳ hạn chính mới VN30F2512 kết phiên ở 1.889,5 điểm, thấp hơn chỉ số cơ sở VN30-Index 7,96 điểm, nới rộng chênh lệch âm so với các phiên trước. Các hợp đồng xa hơn như 41I1G3000 và 41I1G6000 thậm chí ghi nhận basis âm sâu hơn, từ -13,56 đến -17,16 điểm, phản ánh tâm lý kém lạc quan ngắn hạn của giới giao dịch phái sinh.

Trong bối cảnh VN30 tiếp cận khu vực kháng cự tâm lý 1.900 điểm, phần lớn trader có xu hướng duy trì vị thế phòng thủ, ưu tiên bảo vệ danh mục cơ sở. Khối lượng mở (OI) trên hợp đồng kỳ hạn chính VN30F2512 đạt 15.103 hợp đồng, tăng trở lại khi dòng tiền bắt đầu tái cấu trúc vị thế sau phiên đáo hạn.

Theo chuyên gia SHS, các trader kém lạc quan ngắn hạn với VN30-Index do ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 hướng đến các vùng kháng cự. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 nhiều khả năng phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.900 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn VN30F2512 đạt 24.256 hợp đồng, tăng các vị thế nắm giữ khi chuyển sang kỳ hạn chính.

Giá hợp đồng tương lai đồng tăng trong phiên đáo hạn phái sinh

VN30-Index lấy lại được sắc xanh trong phiên hôm nay và ngày càng tiến gần hơn ngưỡng 1900 điểm. Tuy nhiên, thị trường có sự phân hóa với dòng tiền luân chuyển rõ nét. Thị trường cơ sở mở đầu phiên trong trạng thái đầy hứng khởi khi VN30 tăng gần 15 điểm chỉ trong ít phút giao dịch, trong đó VIC và VJC đồng loạt tăng mạnh ngay từ đầu phiên. Tới giữa phiên, dòng tiền lan tỏa sang nhóm ngân hàng. Tuy nhiên, nhóm thép và dầu khí quay trở lại chịu áp lực chốt lời, khiến đà tăng của chỉ số bị thu hẹp. Cổ phiếu nhóm sản xuất và bán lẻ như MWG, HPG giảm gần 2%, tạo thế giằng co cho chỉ số. Trong khi đó, nhóm vốn hóa lớn như VJC tăng trần, VIC tăng 3,5%, VPB và HDB giữ nhịp tăng 1,5%.

Đóng cửa, VN30 tăng 11,26 điểm lên 1.897,46 điểm. Số lượng mã chứng khoán tăng/giảm ngang ngửa với 12 mã tăng và 13 mã giảm. Giá trị giao dịch đi ngang với mức thanh khoản riêng nhóm VN30 xấp xỉ 10.560 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn thận trọng trong bối cảnh thị trường phân hóa và các hợp đồng phái sinh vừa đáo hạn.