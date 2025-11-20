(TBTCO) - Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chiều ngày 20/11 cho thấy, mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt đoạn từ Nha Trang đến Quy Nhơn, đã khiến hoạt động vận tải đường sắt bị tê liệt nhiều ngày, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng hàng nghìn hành khách.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ ngày 17/11, do nhiều điểm ngập nước, sạt lở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chạy tàu, ngành đường sắt buộc phải bãi bỏ 25 chuyến tàu khách. Hàng loạt đoàn tàu bị kẹt lại tại các ga dọc tuyến, khiến hơn 2.000 hành khách phải chờ đợi nhiều giờ.

Mưa lũ Nam Trung Bộ gây thiệt hại lớn cho hoạt động vận tải đường sắt. Ảnh tư liệu.

Nhằm hỗ trợ và sẻ chia cùng khách hàng, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt đã chủ động phục vụ miễn phí 5.200 bữa ăn chính, 4.200 bữa ăn phụ và nước uống cho hành khách trên các chuyến tàu đang dừng tránh tại các ga. Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng tạo điều kiện, hướng dẫn khách trả vé đoạn chưa đi đối với hành khách xuống tàu tại các ga dọc đường do thời gian chờ đợi quá lâu.

Ngừng chạy 25 tàu khách, hơn 2.000 hành khách bị ảnh hưởng Theo thống kê sơ bộ của VNR, ước tính thiệt hại do đợt mưa lũ lần này khoảng gần 10 tỷ đồng. Trong đó, số tiền hoàn vé cho 11.000 khách khoảng 7,5 tỷ đồng; chi phí phục vụ hành khách bị kẹt lại trên tàu và tại ga gần 400 triệu đồng, thiệt hại do bãi bỏ tàu hàng là 1,6 tỷ đồng… Tính từ ngày 17 - 21/11 dự kiến tổng số chuyến tàu khách bị hủy lên tới 25 chuyến.

Ngày mai (ngày 21/11), tiếp tục bãi bỏ 06 chuyến tàu gồm 4 đoàn tàu Thống Nhất và 2 đoàn tàu khu đoạn.

Đối với những tàu bãi bỏ hoặc thay đổi lịch trình, toàn bộ hành khách có nhu cầu đổi trả vé đều được hỗ trợ theo đúng quy định, tổng số vé trả lên đến 11.000 vé.

Không chỉ vận tải hành khách, hoạt động vận tải hàng hóa trên tuyến Bắc - Nam cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đại diện VNR cho biết, có 6 đoàn tàu hàng buộc phải hủy chuyến hoàn toàn do không thể tổ chức chạy tàu an toàn; 27 đoàn tàu hàng phải dừng chờ dọc đường, gồm 13 đoàn tàu số chẵn, 14 đoàn tàu số lẻ.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lực lượng công nhân, quản lý hạ tầng đang túc trực 24/24h tại các điểm xung yếu để kiểm tra và xử lý sự cố, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi tổ chức chạy tàu trở lại.

Hiện ngành đường sắt tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết và diễn biến ngập lụt để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu phù hợp, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin trước khi di chuyển.

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 17/11 tại khu vực miền Trung đến Khánh Hòa đã khiến nhiều đoạn trên tuyến đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt từ ngày 18/11, tại tỉnh Gia Lai, lượng mưa từ thượng nguồn dồn về mạnh khiến mực nước qua cầu Luật Lễ 1 (Km01+606) và cầu Luật Lễ 2 (Km02+729) dâng cao bất thường, dòng chảy xiết, đe dọa trực tiếp đến kết cấu nhịp và chân mố trụ.

Trước tình huống cấp bách, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ cầu. Theo phương án kỹ thuật, Cầu Luật Lễ 1 gồm 02 nhịp, được gia tải bằng 02 toa tà vẹt, Cầu Luật Lễ 2 gồm 01 nhịp, được gia tải 01 toa tà vẹt, mỗi toa nặng 44,5 tấn.

Mưa lũ còn tiếp diễn và diễn biến khó lường, các đơn vị quản lý đường sắt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên luôn trong tâm thế tập trung, khẩn trương, huy động tối đa lực lượng, thiết bị cơ giới, phối hợp với các đơn vị trong ngành và chính quyền địa phương để khắc phục sự cố để khôi phục chạy tàu sớm nhất./.