Ngày 20/11: Giá heo hơi tiếp tục đà tăng ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (20/11) tiếp tục tăng đồng loạt 1.000 - 2.000 đồng/kg tại cả ba miền trên cả nước. Mức giá cao nhất hiện ở Hải Phòng và Ninh Bình đạt 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt tăng trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực sau những phiên tăng trước đó. Giá thu mua dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg, tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng tại nhiều địa phương. Đây cũng là khu vực ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nước.

Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên, giá heo hơi đồng loạt nâng lên 50.000 đồng/kg. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg; riêng Lai Châu tăng lên 48.000 đồng/kg, thoát khỏi mức thấp kéo dài nhiều ngày liền.

Hai địa phương tăng mạnh nhất sáng nay là Hải Phòng và Ninh Bình, khi cùng thiết lập mức 51.000 đồng/kg là mức cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước. Trong khi đó, Hà Nội, Điện Biên và Sơn La tiếp tục duy trì giá ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay bất ngờ bật tăng sau nhiều phiên đi ngang. Thanh Hóa và Nghệ An là hai địa phương tăng mạnh nhất, cùng nâng giá lên 49.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng so với hôm qua.

Đắk Lắk và Gia Lai cũng có bước điều chỉnh nhẹ, lần lượt đạt mức 48.000 đồng/kg và 47.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận hay Khánh Hòa tiếp tục giữ mức giá 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn là nơi ghi nhận mức cao nhất khu vực khi duy trì giá 49.000 đồng/kg. Các thương nhân cho biết lượng heo đưa ra thị trường khu vực này đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng mưa lũ cục bộ, khiến một số trại chăn nuôi hạn chế xuất bán.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi một số tỉnh điều chỉnh tăng nhẹ. Đồng Tháp tăng lên 49.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long nhích lên 48.000 đồng/kg.

Cà Mau tiếp tục là địa phương giữ mức giá cao nhất toàn miền với 50.000 đồng/kg, mức giá ổn định suốt nhiều phiên gần đây. Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ ở mức 49.000 đồng/kg.

Dù có đà tăng, miền Nam vẫn là khu vực có mặt bằng giá thấp hơn so với miền Bắc, dao động phổ biến trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Với mức tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg ở cả ba miền, giá heo hơi hiện giao dịch trong khoảng 46.000 - 51.000 đồng/kg. Các chuyên gia nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh tích cực khi nhu cầu chế biến thực phẩm chuẩn bị tăng mạnh từ cuối tháng 11./.