Ngày 20/11: Giá bạc tiếp tục bật tăng mạnh
Sáng 20/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,361 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 20/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.003.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.065.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 69.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 19/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.695.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.725.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 44.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 19/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.697.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.731.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 44.000 đồng/lượng ở chiều mua và 45.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 19/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.695.000

1.725.000

1.697.000

1.731.000

1 kg

45.203.000

46.001.000

45.255.000

46.152.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.703.000

1.733.000

1.704.000

1.735.000

1 kg

45.409.000

46.213.000

45.451.000

46.264.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.003.000

2.065.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

53.413.200

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:41:46 sáng 20/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,361 USD/oune, tăng 0,66 USD/oune so với phiên sáng 19/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.354.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.360.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 17.000 đồng/oune ở chiều mua vào và chiều bán so với phiên sáng 19/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:41:46 sáng 20/11/2025

