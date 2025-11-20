Ngày 20/11: Giá bạc tiếp tục bật tăng mạnh

|Sáng 20/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,361 USD/oune
Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 20/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.003.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.065.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 69.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 19/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.695.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.725.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 44.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 19/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.697.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.731.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 44.000 đồng/lượng ở chiều mua và 45.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 19/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.695.000
|
1.725.000
|
1.697.000
|
1.731.000
|
|
1 kg
|
45.203.000
|
46.001.000
|
45.255.000
|
46.152.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.703.000
|
1.733.000
|
1.704.000
|
1.735.000
|
|
1 kg
|
45.409.000
|
46.213.000
|
45.451.000
|
46.264.000
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.003.000
|
2.065.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
53.413.200
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:41:46 sáng 20/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,361 USD/oune, tăng 0,66 USD/oune so với phiên sáng 19/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.354.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.360.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 17.000 đồng/oune ở chiều mua vào và chiều bán so với phiên sáng 19/11.
