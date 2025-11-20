Ngày 20/11: Giá bạc tiếp tục bật tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới duy trì đà tăng. Trong nước, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý bật tăng mạnh.

Sáng 20/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,361 USD/oune

Cụ thể, tại thời điếm 05:30 sáng 20/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc ở mức 2.003.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.065.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 69.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 19/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.695.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.725.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 44.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 19/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.697.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.731.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 44.000 đồng/lượng ở chiều mua và 45.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 19/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 20/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.695.000 1.725.000 1.697.000 1.731.000 1 kg 45.203.000 46.001.000 45.255.000 46.152.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.703.000 1.733.000 1.704.000 1.735.000 1 kg 45.409.000 46.213.000 45.451.000 46.264.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 20/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.003.000 2.065.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 53.413.200

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:41:46 sáng 20/11/2025 giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 51,361 USD/oune, tăng 0,66 USD/oune so với phiên sáng 19/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.354.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.360.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 17.000 đồng/oune ở chiều mua vào và chiều bán so với phiên sáng 19/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:41:46 sáng 20/11/2025