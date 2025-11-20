Giá vàng hôm nay (ngày 20/11): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng thế giới sau chuỗi phiên liên tục giảm, sáng nay quay đầu tăng trở lại, tuy nhiên, mức tăng rất khiêm tốn. Trong nước, cả giá vàng miến, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh,

Sáng 20/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.078 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:26:18 sáng 20/11/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.078 USD/oune, tăng 12,19 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,03% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,659 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.438 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,39 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 20/11, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Phú Quý SJC cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng miếng thêm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,5 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng được giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được niêm yết ở mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.