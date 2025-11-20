Ngày 20/11: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (20/11) đồng loạt tăng chủ yếu do lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Thái Lan và sự suy yếu của đồng Yên, trong khi thị trường trong nước vẫn duy trì mức ổn định tại hầu hết doanh nghiệp.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,7% (0,49 Baht) lên mức 67,12 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,4% (1,3 Yên) lên mức 323,5 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,5% (75 Nhân dân tệ) lên mức 15.320 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM của Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 12 được giao dịch gần nhất ở mức 171,9 cent Mỹ/kg, giảm 0,6%.

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng phiên tăng thứ 8 liên tiếp khi đồng Yên suy yếu và lo ngại về thời tiết xấu tại Thái Lan, dù đà tăng bị kìm lại bởi các tín hiệu yếu từ ngành xe điện Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,5 Yên, tương đương 0,46% lên mức 326,6 Yên/kg (2,11 USD).

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 1/2026 cũng nhích 95 Nhân dân tệ, tương đương 0,91%, lên 10.505 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg./.