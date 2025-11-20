Quy định mức phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 110/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/1/2026.

Thông tư số 110/2025/TT-BTC áp dụng đối với: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường; cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí thẩm định cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

Thông tư nêu rõ, mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 110/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Ảnh: TL.

Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường là 10.000.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

Mức thu phí thẩm định điều chỉnh: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu: 500.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định; Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp tăng thêm phòng là 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Đối với các hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường phát sinh trước ngày 1/1/2026 thì việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTC.

Đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 4/1/2026 thì mức thu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTC; việc quản lý và sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15.