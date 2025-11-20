(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 3881 ngày 18/11/2025 sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương ban hành kèm Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022.

Quyết định nêu rõ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Việc sửa đổi này là cần thiết để phù hợp với những thay đổi trong mô hình tổ chức và yêu cầu quản lý, đặc biệt trong việc cập nhật các mã địa bàn hành chính mới.

Sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Ảnh minh họa

Theo bảng phụ lục I, có 82 đơn vị thuộc bảo hiểm xã hội, thống kê của các tỉnh, thành phố cập nhật danh mục mã định danh các đơn vị cấp 3, bao gồm đổi tên, đóng mã, thêm mới.

Tại phụ lục II có 375 đơn vị thuộc bảo hiểm xã hội cập nhật danh mục mã định danh các đơn vị cấp 4 bao gồm đổi tên, đóng mã, thêm mới.