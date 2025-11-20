Cơ quan Thuế địa phương đẩy mạnh chiến dịch 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế

(TBTCO) - Từ đầu tháng 11 đến nay, lãnh đạo và công chức Thuế các tỉnh, thành phố đã lan tỏa một không khí làm việc khẩn trương, sôi nổi khi đồng loạt tới tận nơi tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh với tinh thần “ngày cuối tuần không ngừng nghỉ”, để hoàn thành chiến dịch 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế.

Triển khai đợt cao điểm, tập trung toàn lực bám sát địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Thuế tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành các văn bản, tổ chức hội nghị, thành lập đoàn khảo sát để thảo luận, hướng dẫn các phòng, Thuế cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định 3352/QĐ-CT của Cục Thuế về triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Trong đó nhấn mạnh tập trung tuyền truyền và hỗ trợ đến tất cả các hộ kinh doanh nắm bắt chính sách của Nhà nước về việc chuyển đổi sang phương pháp tính thuế từ khoán sang kê khai hoặc chuyển lên doanh nghiệp và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trong 24h.

Thuế cơ sở 1 TP. Hải Phòng cùng xe lưu động tuyên truyền trên các tuyến đường trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường tuân thủ tự nguyện, minh bạch và công bằng trong việc kê khai, nộp thuế của hộ kinh doanh; giúp người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế. Xây dựng cơ sở dữ liệu "sạch, thống nhất, đầy đủ" làm tiền đề cho công tác quản lý hộ kinh doanh kê khai từ năm 2026…

Tại địa bàn TP. Hải Phòng, ông Phạm Tuấn Anh - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng ghi nhận tinh thần chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch 60 ngày cao điểm không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là thước đo năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong toàn ngành Thuế TP. Hải Phòng.

Qua đó, yêu cầu các Thuế cơ sở cần bám sát địa bàn, dự báo tình hình biến động, đặc biệt tại khu vực chợ, tuyến phố thương mại, khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi thuận lợi, đúng quy định.

Cán bộ, công chức Thuế Cơ sở trên địa bàn TP. Hải Phòng hưởng dẫn hộ kinh doanh.

Với tinh thần trên, những ngày qua, lãnh đạo Thuế cơ sở và công chức đồng loạt tới tận nơi tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh. Điển hình như trong 2 ngày nghỉ Thứ bảy và Chủ nhật, công chức tại Thuế cơ sở 1 TP. Hải Phòng đã tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm, tập trung toàn lực bám sát địa bàn nhằm đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận chính sách mới, nắm rõ quy định và thực hiện chuyển đổi đúng yêu cầu, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Còn tại Thuế cơ sở 4, Ban lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh tinh thần “hết mình vì người nộp thuế”, cam kết giải đáp toàn bộ vướng mắc của người nộp thuế trong vòng 24 giờ; đồng thời duy trì các kênh hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến qua Etax Mobile, đường dây nóng, Zalo và Facebook Fanpage, giúp người nộp thuế tiếp cận thông tin một cách thuận tiện và nhanh chóng…

Lập đoàn khảo sát cụ thể tại các Thuế cơ sở và hộ kinh doanh

Tại Thuế TP. Đà Nẵng, ngày 15/11/2025, đơn vị đã thành lập 2 đoàn khảo sát làm việc tại các Thuế cơ sở 1, 3, 8, 9 về tình hình triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” của Cục Thuế và Kế hoạch số 3501/KH-DAN ngày 6/11/2025 của Thuế thành phố.

Quảng cảnh làm việc của đoàn khảo sát tại Thuế cơ sở 3 TP. Đà Nẵng.

Theo báo cáo của các Thuế cơ sở, công tác triển khai đang diễn ra sôi động ở khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố. Các Thuế cơ sở đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai kế hoạch, phối hợp với UBND xã, phường tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, hướng dẫn cài đặt eTax mobile, hóa đơn điện tử…

Cùng với đó, làm việc với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, kê khai thuế về phương thức hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, các gói giải pháp, các chương trình ưu đãi cho hộ kinh doanh, qua đó các nhà cung cấp giải pháp cam kết đồng hành cùng cơ quan thuế trong thời gian đến để hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức các buổi tập huấn cho các hộ kinh doanh, hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế, hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho người dân tại nơi khảo sát.

Theo ông Bùi Khánh Toàn, với những biện pháp đồng bộ, quyết liệt, cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương, các nhà cung cấp giải pháp, sự đồng lòng của người dân, Thuế TP. Đà Nẵng sẽ triển khai thành công công tác chuyển đổi hộ khoán lên hộ kê khai theo đúng mục tiêu đề ra.

Về công các tuyên truyền, ngoài các hình thức như phát tờ rơi, pa nô trực quan, gửi thư ngỏ, đăng clip tuyên truyền trên các kênh zalo, tittok, fanpage… những ngày gần đây, các Thuế cơ sở phối hợp với UBND xã, phường tuyên truyền bằng hình thức xe lưu động có gắn loa phóng thanh, cờ ngũ sắc và pa nô trực quan chạy khắp các tuyến đường tuyên truyền việc xóa bó thuế khoán từ ngày 1/1/2026.

Về công tác khảo sát, tính đến ngày 15/11/2025, các Thuế cơ sở đã hoàn thành việc khảo sát các hộ kinh doanh thuộc đối tượng chuyển đổi.

Đánh giá kết quả triển khai kế hoạch, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà cho rằng, đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn hiện nay về đổi mới và hiện đại hóa quản lý thuế theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Do vậy, các Thuế cơ sở tiếp tục tăng cường truyền thông trọng điểm, tập trung vào các nội dung: tuyên truyền lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai hoặc lên doanh nghiệp; nêu rõ mục đích của việc chuyển đổi nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch hơn; hướng dẫn về quyền lợi khi chuyển đổi thành doanh nghiệp;

Đoàn khảo sát làm việc cụ thể tại các hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh đảm bảo tính chính xác theo doanh thu thực tế, không bỏ sót đối tượng; tăng cường phối hợp thực hiện giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương để giúp cơ quan thuế chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sớm khó khăn để tổ chức triển khai hiệu quả...

Tại Thuế địa phương trên cả nước, thực hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị Thuế cơ sở đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến chính sách, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của mô hình kê khai, bước tiến quan trọng hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, công bằng và bền vững.